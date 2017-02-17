Kore gazisi hayatını kaybetti

Denizli'nin Çal ilçesinde yaşayan 88 yaşındaki Kore gazisi Hüseyin Çengel hayatını kaybetti.

Denizli'nin Çal ilçesinde yaşayan 88 yaşındaki Kore gazisi Hüseyin Çengel hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Hançalar Mahallesi'nde ikamet eden Hüseyin Çengel, yaklaşık iki ay önce beyin damarında oluşan pıhtı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Çengel, 2 ay süren tedavisi sonucunda, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gazi Çengel, cenaze namazının ardından Hançalar Mezarlığına defnedildi. Denizli'de derneğe kayıtlı 19 Kore Gazisi olduğunu belirten Türkiye Muharip Gaziler Derneği Denizli Şubesi Başkanı Hamdi Helvacılar, Türkiye genelinde ise 2016 yılı kasım ayından itibaren 2 bin 900 gazi kaldığını kaydetti.

(Zekican Şenkaya /İHA)