Kore'de Hapkido büyük ustalar listesinde tek Türk

Hapkido büyük ustalarının bir araya geldiği Kore'ye Belçika Hapkido Moomookwan Federasyonu Başkanı Uğur Kabak davet edildi. Kabak, Kore'ye davet edilen tek Türk oldu.

Belçika Hapkido Moomookwan Federasyonu Başkanı Uğur Kabak, Hapkido büyük ustalarının bir araya geldiği Kore'de 10 gün boyunca 250 öğrencinin yer aldığı antrenman dersi ve siyah kuşak imtihanlarında komite içinde de yer aldı. Pakistan, Kanada ve Belçika Hapkido Moomookwan Federasyon Başkanların davetli olduğu Hapkido büyük ustalar etkinliğine katılan Uğur Kabak (45), Hapkido, "İnsan bedenini içindeki enerji ve ruhu ile birleştirme olayıdır. Ruh ve beden eğitimi ile nefsi müdafaa sanatıdır" dedi. Hapkido'nun ana merkezi olan ve dünyanın en iyi ustalarının yer aldığı Kore'ye davet edilen tek Türk olduğunu ifade eden Uğur Kabak, "22 yıldır Hapkido yapıyorum. Aynı zamanda kendi kulübüm bulunduğu gibi Belçika Hapkido Moomookwan Federasyon başkanı da olmaktayım. Kore'de ustaların ustası olan 17 kişilik jüri arasında siyah kuşak imtihanı veren öğrencileri gözlemledik. Aynı zamanda antrenman da verdim. 7 dan siyah kuşak sahibiyim. Kore'ye davet edilmemden dolayı elbette çok sevinçliyim. Kore'de çok sıcak bir ortamda karşılandım ve usta namını aldım. Usta namını alabilmek için ustalar ustalarının onayı gerekiyor. Tecrübemi gözden geçirdiler ve takdir aldım" dedi.

"Hapkido geniş bir yelpazede; kol ve ayak eklem kilitlemeleri, fırlatma, her türlü ayak teknikleri, el teknikleri ile akrobatik jimnastik, eğme, bükme ve sinir noktalarına baskı uygulama, tekniklerinin yanında ateşsiz her türlü silahı ustaca kullanmayı ve yaşanılan ortamlarda, günlük hayatta kullanılan eşyaları birer silaha dönüştürmeyi öğretir" diyen Kapak, "Bir spordan ziyade meşru müdafaaya uygun bir sanat olduğunu söylemek daha doğrudur. Yaşa bağlı olmaksızın hem kadınlar hem de erkekler tarafından öğrenilebilir. Hapkido yapmak isteyen her birey, hapkidoda kendine uygun bir meteryal ve çalışma alanı bulabilir. Bayanların yelpazeyi, çocukların nuncakuyu, geçlerin jimnastik ve dövüş teknikleri, ihtiyarların bastonu, asker ve polisin yakın savunma yanında cop kullanmayı öğrenmeleri tercih sebepleri olabilir" şeklinde konuştu.

(Mehmet Koca/İHA)