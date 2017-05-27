Koray Avcı Hatay'da konser verdi

Son dönemin popüler sanatçılarından Koray Avcı, Hatay'da sevenlerine unutulmaz bir konser verdi.

Son dönemin popüler sanatçılarından Koray Avcı, Hatay'da sevenlerine unutulmaz bir konser verdi.

Antakya Köprübaşında Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen konserde sevilen sanatçı Koray Aydın hayranlarıyla buluştu.

Hayranlarının akınına uğrayan konserde izleyenler kimi zaman gözyaşlarını tutamazken kimi zaman yerlerinde duramadılar.

Yaklaşık 3 saat süren konserde Koray Avcı seslendirdiği şarkıların yanı sıra sevilen şiir ve hikayelerini de sık sık sahneye taşıdı.

En yeni parçalarını da sevenlerinin beğenisine sunan 'sesi gülen adam' hayranlarından tam not aldı.

Konser sonunda yüzlerce hayranının isteğini geri çevirmeyen Koray Avcı, hayranlarıyla tek tek fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi.

Özgün müzik tarzı ve şiirleriyle geniş bir hayran kitlesine sahip Koray Avcı Hatay'lılara güzel bir gece yaşattı.

(Buğra Güney/İHA)