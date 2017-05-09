Köpründen ırmağa atladı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Filyos çayı üzerinde bulunan istasyon köprüsünden ırmağa atlayan şahsı itfaiye ekipleri kurtardı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Filyos çayı üzerinde bulunan istasyon köprüsünden ırmağa atlayan şahsı itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Çaycuma İstasyon köprüsünde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen ve daha önce defalarca intihar girişimde bulunan evli ve 2 çocuk babası olan 37 yaşındaki Erdal V. köprüye çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ve arkadaşları alkollü şahsı ikna etmeye çalıştı. İkna çabalarına karşılık vermeyen şahıs köprü korkuluklarından kendini ırmağa bıraktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri suya girerek Erdal V.'yi bulundu yerden çıkarttı. 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan şahıs Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

(Emrah Yıldız /İHA)