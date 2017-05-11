Köprülerde geçiş ücreti kalkıyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı.

Bakan Arslan özetle şöyle konuştu;

Wikipedia erişim engeli konusunda;

"Türkiye, terör örgütü destekçisi olarak gösterilemez. Yanlış bilgileri kaldırsınlar, yayınlara izin verelim. Temsilcilik açmaları ve vergi vermeleri de gerekiyor.

UÇAKTA TABLET YASAĞI

Her türlü güvenlik tedbirini aldığımızı ispatlamıştık. Onların aldığı tedbirlerden daha fazlasını aldık. Toptancı mantıkla alınan karar sektörü etkiliyor. Seyahat konforuyla ilgili tedbirleri aldık.

KÖPRÜLERDE GİŞELERİN KALDIRILMASI

En geç 15 Temmuz'da serbest geçiş sistemine geçeceğiz. Köprülerde çift yönlü ücretlendirme olmayacak" dedi.

İZMİR KÖRFEZ GEÇİŞ PROJESİ

İzmir Körfez Geçişi Projesi raylı sistemi de içeriyor. İtiraz edenlerin tezlerine biz de cevabımı vereceğiz. Ekolojik dengenin bozulmayacağı ortaya konuldu.

RUSYA'DAN TARİFESİZ UÇUŞLAR

Charter seferlerde ciddi şekilde artış var. Haziran'da bu uçuşların aratacağını öngörüyoruz.

ADİL KULLANIM KOTASI

Piyasada ücretler artacak diye bir algı oluştu hayır öyle olmayacak. Ücretler kesinlikle artmayacak" dedi.