Köprüde işçiler halay çekerek eğlendi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yol yapım çalışmaları sırasında işçiler, mola esnasında halay çekip eğlendi. İşçilerin renkli görüntüler oluşturduğu o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yol yapım çalışmaları sırasında işçiler, mola esnasında halay çekip eğlendi. İşçilerin renkli görüntüler oluşturduğu o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde asfalt, yalıtım ve genleşme derzleri olmak üzere üst yapısı yenileme çalışmaları geçtiğimiz haftalarda başlamıştı. Köprüde çalışan işçiler mola sırasında köprü üzerinde halay çekti. Köprü üzerinde renkli görüntüler oluşturan işçilerin eğlenceli dakikaları bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, üç işçinin halay çektiği diğer işçilerin de izlediği görülüyor.

