Köprü ve otoyol gelirleri ilk 4 ayda 443 milyon lirayı aştı

Köprü ve otoyollardan elde edilen gelir, 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde 443 milyon 316 bin 672 liraya ulaştı.

Köprü ve otoyollardan elde edilen gelir, 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde 443 milyon 316 bin 672 liraya ulaştı.

Karayolları Genel Müdürlüğü 2017 yılı Ocak-Nisan dönemine ait verilere göre, İstanbul'u birleştiren 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden ilk 4 ayda geçen 40 milyon 81 bin 808 araçtan 115 milyon 493 bin 521 lira gelir sağlandı. Bu dönemde köprü ve otoyollardan geçen 124 milyon 258 bin 869 araçtan 443 milyon 316 bin 672 lira gelir elde edildi. Bu gelirin 327 milyon 823 bin 151 lirası otoyollardan, 115 milyon 493 bin 521 lirası ise köprülerden geçen araçlardan geldi. Söz konusu dönemde otoyolları 84 milyon 177 bin 61, köprüleri de 40 milyon 81 bin 808 araç kullandı.

Nisan ayında köprü ve otoyollardan 33 milyon 421 bin 514 araç geçti. Bu geçişlerden elde edilen gelir, 119 milyon 548 bin 305 lira oldu. Araçların 22 milyon 206 bin 748'i otoyolları kullandı ve bu araçlardan 87 milyon 149 bin 636 lira gelir elde edildi.

