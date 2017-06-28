Köprü ve otoyol gelirleri açıklandı

2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'de köprü ve otoyollardan geçen 159 milyon 718 bin 858 araçtan 570 milyon 126 bin 652 lira gelir elde edildi.

2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'de köprü ve otoyollardan geçen 159 milyon 718 bin 858 araçtan 570 milyon 126 bin 652 lira gelir elde edildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü 2017 yılı Ocak-Mayıs dönemi köprü ve otoyol gelirlerini açıkladı. Buna göre, 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'de köprü ve otoyollardan geçen 159 milyon 718 bin 858 araçtan 570 milyon 126 bin 652 lira gelir sağlandı. Beş aylık dönemde otoyolları 106 milyon 756 bin 180, köprüleri de 52 milyon 962 bin 678 araç kullandı. Bu dönemde 420 milyon 974 bin 23 lira otoyollardan, 149 milyon 152 bin 629 lira köprülerden gelir elde edildi.

Mayıs'ta köprü ve otoyollardan 37 milyon 445 bin 525 araç geçerken geçişlerden elde edilen gelir 131 milyon 317 bin 9 lira oldu. Araçların 24 milyon 564 bin 655'i otoyolları kullanırken 97 milyon 657 bin 901 lira gelir elde edildi. Mayıs ayında 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçen 12 milyon 880 bin 870 araçtan ise 33 milyon 659 bin 108 lira gelir sağlandı.

