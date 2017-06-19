Köprü çöktü, otomobil ırmağa uçtu

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde sağanak yağış nedeniyle köprünün uçması sonucu ırmağa düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde sağanak yağış nedeniyle köprünün uçması sonucu ırmağa düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Şeyhhalil köyü yakınlarında meydana geldi. Bahattin Karaaslan idaresindeki otomobil, Tokat'a bağlı Beyazıt köyü ile Yıldızeli'ne bağlı Şeyhalil köyü arasındaki köprünün sağanak yağış nedeniyle çökmesi sonucu ırmağa uçtu. Kazanın haber verilmesinin ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Karaaslan'ın ayağında kırık olduğu öğrenildi. Irmağa uçan otomobil çekici yardımı ile çıkarılırken, yol uçan köprü nedeniyle araç trafiğine kapatıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(Serhat Yılmazer/İHA)