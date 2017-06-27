Köprü çöktü: İnsanlar aşağı düştü !

Çin'de yağış nedeniyle temelleri yumuşayan köprü, üzerinden insanlar geçerken bir anda çöktü.
Çin'de yağış nedeniyle temelleri yumuşayan köprü, üzerinden insanlar geçerken bir anda çöktü. Çökmeyle birlikte 3 kişi aşağı düştü. Çevrede büyük panik yaşanırken, aşağı düşenlerden birinin köprünün korkuluklarına tutunduğu görüldü. Şahıs, olay yerine çağrılan ekiplerce kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Diğer 2 kişi ise suda kayboldu.
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