Kopenhag'da olaylı gece !

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Nörrebro semtinde 'Gençlik Evi'nin polis tarafından boşaltılıp kapatılmasının 10'uncu yıl dönümünde olaylar çıktı.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Nörrebro semtinde "Gençlik Evi'nin polis tarafından boşaltılıp kapatılmasının 10'uncu yıl dönümünde olaylar çıktı.

Akşam saatlerinde olayı anmak üzere bir araya gelen yaklaşık 200 gösterici Kopenhag'daki ana caddelerden Nörrebrogade caddesinde iş yerlerinin camlarını kırarak ilerlediler ve boşaltılan binanın bulunduğu arsaya girmek istedi. Polisin göstericilere dağılması uyarısında bulunmasının ardından çeşitli gruplara bölünen kitle, bu kez de Dortheavej sokağında bulunan şimdiki Gençlik Evi'ne hareket etti. Polisin kapıları zorlayarak buraya girmeye çalışması üzerine gerginlik çıktı. Binanın içine kendini kilitleyen gençler binadan polise şişe ve taş atarak karşılık verdi. Olaylar devam ederken, çok sayıda milletvekili Twitter hesaplarından göstericilere çağrıda bulunarak, eylemlerini sona erdirmeleri çağrısında bulundu.

Öte yandan, kendilerini Autonomlar olarak adlandırılan punkçı gençlerin kullandığı ve belediyeye ait olan Gençlik evinin, bundan on yıl önce binanın özel bir kişiye satılması üzerine, tahliye edilmesi istenmiş, binayı kullanan gençler tahliye talimatına uymayınca polis, 1 Mart gecesi polis çatıdan indirme harekatı uygulayarak düzenlediği bir operasyonla binayı boşaltmış, ertesi sabah saatlerinde de olayı protesto eden gençlerle polis arasında şiddetli çatışmalar yaşanmıştı. Olaylar esnasında çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

(Sadi Tekelioğlu / İHA)