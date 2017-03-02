Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Kopenhag'da olaylı gece !
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Kopenhag'da olaylı gece !

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Nörrebro semtinde 'Gençlik Evi'nin polis tarafından boşaltılıp kapatılmasının 10'uncu yıl dönümünde olaylar çıktı.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Nörrebro semtinde "Gençlik Evi'nin polis tarafından boşaltılıp kapatılmasının 10'uncu yıl dönümünde olaylar çıktı.
Akşam saatlerinde olayı anmak üzere bir araya gelen yaklaşık 200 gösterici Kopenhag'daki ana caddelerden Nörrebrogade caddesinde iş yerlerinin camlarını kırarak ilerlediler ve boşaltılan binanın bulunduğu arsaya girmek istedi. Polisin göstericilere dağılması uyarısında bulunmasının ardından çeşitli gruplara bölünen kitle, bu kez de Dortheavej sokağında bulunan şimdiki Gençlik Evi'ne hareket etti. Polisin kapıları zorlayarak buraya girmeye çalışması üzerine gerginlik çıktı. Binanın içine kendini kilitleyen gençler binadan polise şişe ve taş atarak karşılık verdi. Olaylar devam ederken, çok sayıda milletvekili Twitter hesaplarından göstericilere çağrıda bulunarak, eylemlerini sona erdirmeleri çağrısında bulundu.
Öte yandan, kendilerini Autonomlar olarak adlandırılan punkçı gençlerin kullandığı ve belediyeye ait olan Gençlik evinin, bundan on yıl önce binanın özel bir kişiye satılması üzerine, tahliye edilmesi istenmiş, binayı kullanan gençler tahliye talimatına uymayınca polis, 1 Mart gecesi polis çatıdan indirme harekatı uygulayarak düzenlediği bir operasyonla binayı boşaltmış, ertesi sabah saatlerinde de olayı protesto eden gençlerle polis arasında şiddetli çatışmalar yaşanmıştı. Olaylar esnasında çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.
(Sadi Tekelioğlu / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Sokakta yürürken kafasına tuğla düştü
Cudi Dağı'na bahar operasyonu
Şemdinli'de 500 kilo EY ele geçirildi
Sakar hırsız kamerada
Avrasya Tüneli'nin geçiş ücreti internetten de ödenebilecek
Özgür Suriye Ordusu 7 YPG'li teröristi öldürdü
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Rus ajansı az önce açıkladı! Büyük çatışma başladı
Rus ajansı az önce açıkladı! Büyük çatışma başladı
Rus jetleri şimdi de ABD birliklerini vurdu!
Rus jetleri şimdi de ABD birliklerini vurdu!
MetroPoll'den referandum anketi: Gençler sandığa...
MetroPoll'den referandum anketi: Gençler sandığa...
Aydın Doğan için flaş karar!
Aydın Doğan için flaş karar!
Hürriyet'ten ikinci 'Karargah Rahatsız' skandalı
Hürriyet'ten ikinci 'Karargah Rahatsız' skandalı
Erdoğan ve Ruhani'den sürpriz adım!
Erdoğan ve Ruhani'den sürpriz adım!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Sokakta yürürken kafasına tuğla düştü
Sokakta yürürken kafasına tuğla düştü
Cudi Dağı'na bahar operasyonu
Cudi Dağı'na bahar operasyonu
Şemdinli'de 500 kilo EY ele geçirildi
Şemdinli'de 500 kilo EY ele geçirildi
Sakar hırsız kamerada
Sakar hırsız kamerada
Avrasya Tüneli'nin geçiş ücreti internetten de ödenebilecek
Avrasya Tüneli'nin geçiş ücreti internetten de ödenebilecek
Özgür Suriye Ordusu 7 YPG'li teröristi öldürdü
Özgür Suriye Ordusu 7 YPG'li teröristi öldürdü
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
İstanbul'un zam şampiyonu 'salatalık'
İstanbul'un zam şampiyonu 'salatalık'
Engelli çocuk yangında can verdi
Engelli çocuk yangında can verdi
Kopenhag'da olaylı gece !
Kopenhag'da olaylı gece !
Kahramanmaraş'tan 28 öğretmen FETÖ'den gözaltına alındı
Kahramanmaraş'tan 28 öğretmen FETÖ'den gözaltına alındı
Tavus kuşu hırsızları kamerada
Tavus kuşu hırsızları kamerada

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English