Köpekten insanlığa trafik dersi

İstanbul Sancaktepe'de bazı yayalar, kendilerine kırmızı yanmasına rağmen karşıya geçerken, köpeğin ise yeşil ışığı beklemesi ilginç görüntüler oluşturdu.
İstanbul Sancaktepe'de bazı yayalar, kendilerine kırmızı yanmasına rağmen karşıya geçerken, köpeğin ise yeşil ışığı beklemesi ilginç görüntüler oluşturdu. Sancaktepe'de bir sokak köpeği, karşıdan karşıya geçmek için yeşil ışığın yanmasını bekledi. Yayalara yanan kırmızı ışığa rağmen çok sayıda kişi ışığa aldırmadan karşıdan karşıya geçerken, sokak köpeği kurallara uyarak yeşil ışığı bekledi. Saniyelerce yeşil ışığı bekleyen köpek, ışığın yanmasının ardından yolun karşısına geçti. Köpeğin bu davranışı insanlığa adeta trafik dersi verirken, bu hareketiyle büyük beğeni topladı.Tüm bu yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde yanan kırmızı ışığa rağmen vatandaşlar yolun karşısına geçiyor. Bu sırada bir sokak köpeği ise ışığın yanmasını bekliyor.Daha sonra yayalara yeşil ışın yanmasıyla köpek harekete geçip karşıdan karşıya geçiyor. (Doğan Can Cesur / İHA)
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