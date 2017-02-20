Köpeklerin saldırısına uğrayan karaca tedavi altına alındı

Bolu'nun Gerede ilçesinde köpeklerin saldırısına uğradığı belirlenen yavru karaca tedavi altına alındı.

Bolu'nun Gerede ilçesinde köpeklerin saldırısına uğradığı belirlenen yavru karaca tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun Gerede ilçesi Karapazar köyünde ormanlık alanda köpeklerin saldırısına uğrayan yavru karaca, vatandaşlar tarafından bulunarak Gerede Orman işletme Müdürlüğü'ne bağlı Salur Orman İşletme Şefliği'ne götürüldü. Veteriner hekimler tarafından Gerede Orman İşletme Müdürlüğü'nde ilk tedavisi yapılan yavru karaca daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Tedavi ve bakımına burada devam edilecek karacanın iyileştikten sonra doğal ortamına bırakılacağı öğrenildi.

(Faruk Çidem /İHA)