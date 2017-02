06.02.2017 12:52 Köpekleri doyurmak için her gün 50 kilometre gidiyor

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir vatandaş, sokak hayvanlarının soğuk havada açlıktan ölmemesi için her gün 50 kilometre yol giderek yiyecek bırakıyor. Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir vatandaş, sokak hayvanlarının soğuk havada açlıktan ölmemesi için her gün 50 kilometre yol giderek yiyecek bırakıyor.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir vatandaş, soğuk havada yiyecek bulmaktan zorlanan köpeklerin yardımına koştu. Her gün 50 kilometre yol giden ve 1 metreyi bulan karda köpeklere yiyecek bırakan Orhan Taviloğlu, "Bir iş için Tosya'dan Kastamonu'ya giderken yol kenarında yaklaşık 30 adet sokak köpeği gördüm. Arabamı park ederek bu köpeklere ekmek verdim" dedi.

Tosya ilçe merkezine giderek 70 tane ekmek aldığını ifade eden Taviloğlu, "Yaklaşık 50 kilometre mesafe bulunan bu köpeklerin karnını doyurmak için haftada 3-4 defa geliyorum. Bu yer kar ile kaplı ıssız bir alan olduğu için köpekler yiyecek bulmakta zorlanıyor. Bazen yoldan geçen vatandaşlar da ekmek veriyor. Hayvan severlerin ve yetkililerin acilen bu konuya bir çözüm bulmaları gerekli. Yoksa bu hayvanlar bir gün açlıktan telef olacak. Böyle bir durum meydana gelir ise bu duyarsızlığın vebalini kimse vicdanında taşıyamaz. Yazıktır, günahtır ne olur bu köpeklere yardım edin" diye konuştu.

Karla kaplı bölgede yaşam mücadelesi veren sokak köpekleri, kurtarılmayı bekliyor.

(Sedat Ağacıkoğlu /İHA)