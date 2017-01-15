Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Köpekler yüzünden karşı karşıya geldiler
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Köpekler yüzünden karşı karşıya geldiler

Bodrum'da 'Golden çetesi' olarak bilinen 12 Golden cinsi köpeğin sahibi Şenol Özbakan vefat edince, köpekleri sahiplenen hayvan sever Aylin Yıldız Schwarz ve köpekleri geri almak isteyen Özbakan'ın kızı karşı karşıya geldi.

Bodrum'da 'Golden çetesi' olarak bilinen 12 Golden cinsi köpeğin sahibi Şenol Özbakan vefat edince, köpekleri sahiplenen hayvan sever Aylin Yıldız Schwarz ve köpekleri geri almak isteyen Özbakan'ın kızı karşı karşıya geldi.
Bodrum'da 'Golden çetesi' olarak bilinen 12 Golden cinsi köpeğin sahibi Şenol Özbakan vefat edince hayvan sever Aylin Yıldız Schwarz evinin kapılarını köpeklere açmıştı. Bu duruma karşı çıkan Özbakan'ın kızı Yağmur Özbakan ise köpekleri geri almak için Güvercinlik Jandarma Karakolu'na gidip şikayetçi olunca iki grup arasında gergin anlar yaşandı.
Bodrum'da yaşayan emekli anestezi uzmanı Aylin Yıldız Schwarz, villasının bahçesinde bulunan 2 odalı müştemilatını sahipleri vefat edince sokakta kalan 12 tane Golden cinsi köpeğe tahsis etmişti. Köpeklere sahip çıkan hayvan sever Schwarz, köpeklerin kullanılmasını istemediğini söyleyerek, kimseye köpekleri vermeyeceğini beyan etmişti. Bunun üzerine vefat eden Özbakan'ın kızı Yağmur Özbakan, jandarma ile birlikte Schwarz'ın evine gelerek köpekleri almak istedi. Kısa bir tartışmanın ardından Schwarz, köpekleri mahkeme kararıyla teslim edeceğini söyledi. Bunun üzerine Özbakan'ın kızı jandarma karakoluna giderek Schwarz'dan şikayetçi oldu. Köpekleri geri almak için hukuksal mücadeleye başvuracaklarını söyleyen Özbakan'ın kızı, köpekleri aldıktan sonra vakıf kuracağını da açıkladı.
Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Aylin Yıldız Schwarz, Özbakan'ın kızı ve yakınlarının sabah köpekleri almaya geldiklerini belirterek, şu ifadelere yer verdi:
"Bu sabah bir grup kapıma geldi. Golden cinsi köpekleri alacaklarını ve vermem gerektiğini söylediler. Ben de bu köpeklerin koruma altında olduklarını, bu saatten sonra bu köpekleri kimseye vermeyeceğimi söyledim. Goldenleri vermeyince jandarmayı çağırdılar. Ben de jandarma komutanına köpekleri sadece mahkeme kararıyla vereceğimi söyledim. Goldenlerin kimliklerini göstermelerini istedim. Köpeklerin kimliklerinin bende olduğunu söylediler. Asla kimlikler bende değil. Goldenler bana teslim edildiğinde kimse bana kimlik teslim etmedi. Bunlar sokaktan toplanan Goldenlerdir. Şenol beyin kimlikli Golden değildi. Allah rızası için sokaktan alıp baktığı köpeklerdi. Şenol beyin vasiyeti 'köpeklerimi asla kimseye teslim etmeyin' dedi."
Köpeklere sahip çıkanlardan Yıldız Uslu da Şenol Özbakan'ın vasiyetini yerine getirdiklerini söyleyerek, "Şenol bey bana dedi ki 'köpeklerimi kesinlikle kimseye vermiyorsunuz.' 'Yeşim hanımda kalacaklar bir tek ona güveniyorum' dedi. Ben bu olaya bizzat şahidim. Ve onun için burada bunun mücadelesini veriyoruz. Ben 20 yıldır burada yaşıyorum ve Şenol beyi çok yakından tanıyorum. Şenol bey sokaklarda bu hayvanları toplar. Yazın tatilciler Bodrum'a gelir, köpek alır. Bu köpekleri de kışın giderken sokağa bırakır giderler. O kadar çok köpek var ki sokakta ama bunlara sahip çıktı bunlar normalde sokak köpeği. Biz de Şenol beye bunun için yardım ederdik. Yazın da Bodrum merkezde durur, turistlerin yardımıyla geçinirdi" dedi.

"KÖPEKLER BODRUM'UN DEĞİL"
Goldenlerin sahibi olan Şenol Özbakan'ın kızı Yağmur Özbakan ise köpekleri yasal yollarla alacağını belirterek, "Babamın bugün gömülüşünün 4'üncü günü. Daha yasını bile ne yazık ki yaşayamadık. Ben her ne olursa olsun teşekkür ediyorum. Babamın tedavi sürecinde Aylin hanımın köpeklere bakması için onay verdim. Babamın öldüğünün sabahında Aylin hanım bana 'köpekler hakkında ne düşünüyorsun' diye sordu. Ben de 'babam yeni öldü bana biraz müsaade edin' dedim. Sonra bana 'al o zaman köpeklerini' diye bir tavırla karşılaştım. Ben de bunun üzerine buraya geldim. Köpekler Bodrum'un değil. Köpekler Şenol kaptanındır. Şenol kaptan sokaktan aldığı köpekleri sahiplendirdi. Sahiplendiremediği köpeklere kendi baktı. Köpekleri Bodrum'a mal eden benim babamdı. Köpekler Bodrum'un da değil, İzmir'in de değil köpekler bir semte bağlı değildir. Köpekler Şenol kaptanındır. Benim babam Bodrum'a bu köpekleri kabul ettirene kadar uzun bir süreç geçirdi. Ben köpeklerin burada kalmasını kabul ettim, 'burada kalsın' dedim, 'ben de gelip giderim' dedim. Bir sayfa açtım köpeklerle ilgili ve bu sayfada maddi ve manevi hiçbir beklentimiz olmadığını belirttik sayfamızdan. Ben daha sonra bir mesaj aldım 'o sayfayı Aylin hanıma devredeceksin' diye. Babamın başında bulunduğu köpekler ile ilgili açılan sayfayı kapatmayacağım. Çünkü biz bu sayfada sadece 'Golden çetesi'ni işlemiyoruz. Sahiplendirilecek hayvanları işliyoruz. Kayıp hayvanları işliyoruz. Ve insanlara hayvan sevgisini aşılıyoruz. Ben geldim köpekleri almaya. Ben burayı kesinlikle basmadım. Haneye tecavüz olur diye sadece kapı zilini çalıp dışarı çıkmalarını bekledim. Benim babam öldü, benim babamın parası olsaydı villa tutup yaşayacak bir kıvama gelirdi. Benim babam karavanda yaşayan bir insandı. Köpeklere para bıraktığını söylememesinin nedeni ise bu şekilde olacağını biliyordu" diye konuştu.

"KÖPEKLERİ ALIP BABAMIN ADINA VAKIF KURACAĞIM"
Golden cinsi köpekleri aldıktan sonra vakıf kuracağını söyleyen Özbakan, "Bundan sonra hukuk sürecini de göreceğiz. Ben eminim ki geçte olsa ben bir şekilde hayvanlara kavuşacağım. Benim her zaman istediğim şuydu; ölen babamın adına her zaman bir vakıf kurmak istedim. Benim bu köpekleri aldıktan sonraki sürecim vakıf kurmaktır. Çünkü başka hayvanlar da yararlanacak bu vakıftan. Benim köpekler de başka köpekler de yararlansın" şeklinde konuştu.
(Eren Ayhan / İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Fenerbahçe'ye Adana çelmesi
Trump'tan Davos kararı!
Ünlü spikere otobüs çarptı
Anayasa değişikliğinde 17. madde de geçti
CHP milletvekillerinden 'Anayasa'lı protesto
17. madde 342 oyla kabul edildi
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
MHP'li Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi intihar etti!
MHP'li Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi intihar etti!
Saffet Sancaklı'nın eşi intihar mı etti: Çocuklarım beni affedin!
Saffet Sancaklı'nın eşi intihar mı etti: Çocuklarım beni affedin!
Almanya Sosyal Medya yalanlarına savaş açtı
Almanya Sosyal Medya yalanlarına savaş açtı
Tarih netleşti! 2 Nisan'da referandum...
Tarih netleşti! 2 Nisan'da referandum...
Hülya Sancaklı'nın durumu hakkında hastaneden açıklama
Hülya Sancaklı'nın durumu hakkında hastaneden açıklama
Demba Ba Beşiktaş'a geri dönüyor
Demba Ba Beşiktaş'a geri dönüyor
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Fenerbahçe'ye Adana çelmesi
Fenerbahçe'ye Adana çelmesi
Trump'tan Davos kararı!
Trump'tan Davos kararı!
Ünlü spikere otobüs çarptı
Ünlü spikere otobüs çarptı
Anayasa değişikliğinde 17. madde de geçti
Anayasa değişikliğinde 17. madde de geçti
CHP milletvekillerinden 'Anayasa'lı protesto
CHP milletvekillerinden 'Anayasa'lı protesto
17. madde 342 oyla kabul edildi
17. madde 342 oyla kabul edildi
Akrabaların yol tartışması ölümle bitti
Akrabaların yol tartışması ölümle bitti
KKTC'de 9 FETÖ'cü albay gözaltına alındı
KKTC'de 9 FETÖ'cü albay gözaltına alındı
Türkiye şampiyonları belli oldu
Türkiye şampiyonları belli oldu
Ölümle burun buruna geldi!
Ölümle burun buruna geldi!
Tek amacı park yerinden çıkmaktı ama...
Tek amacı park yerinden çıkmaktı ama...
Bakan Bozdağ: Türk bayrağının yanında başka bayrak...
Bakan Bozdağ: Türk bayrağının yanında başka bayrak...

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English