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Köpekler duman kokusundan buldu
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Köpekler duman kokusundan buldu

Uludağ'da ormanda kaybolan kadın 8 saat sonra yaktığı ateş başında bulundu. Duman kokusunu takip eden arama kurtarma köpekleri 45 yaşındaki Hatun Ü'yü yaktığı ateşin başında buldu.

Uludağ'da ormanda kaybolan kadın 8 saat sonra yaktığı ateş başında bulundu. Duman kokusunu takip eden arama kurtarma köpekleri 45 yaşındaki Hatun Ü'yü yaktığı ateşin başında buldu.
İddiaya göre 45 yaşındaki Hatun Ü., ayrıldığı eşiyle tartıştıktan sonra kendisine ait otomobil ile Nilüfer ilçesindeki evinden 15.00 sıralarında ayrıldı. Daha sonra Hatun Ü. intihar notu yazarak aracının camına bıraktı. 2 çocuk annesi ormana doğru yürümeye başladı. Park edilmiş haldeki otomobilin camına yapıştırılmış intihar notunu farkeden ormancılar Jandarmayı arayarak aracın plakasını ihbar etti. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri aracın plakasından adresini tespit edip haber verdi. Hatun Ü.'nün haberi alan 2 çocuğu annelerini telefonla arayıp nerede olduğunu sordu. Çocuklarıyla telefon ile görüşen Hatun Ü. ailesine intihar edeceğini söyleyip haklarını helal etmelerini isteyerek görüşmeyi sonlandırdı.
Jandarma Arama Kurtarma ve AFAD ekipleri Uludağ'da ormanlık alanda saatlerce süren arama yaptı. Jandarma ekiplerinin "Konum belirleme sisteminden Hatun Ü.'nün Maden Mevkii'nde olduğunun belirlenmesi üzerine bu yöne giden ekipler geniş bir alanda arama başlattı. Ormanda duman kokusu alan arama kurtarma köpeklerinin gittiği yöne yönelen ekipler, üşüyünce ateş yakarak ısınmak isteyen Hatun Ü.'yü saat 23.00 sıralarında yaktığı ateşin başında ısınırken buldu. Hatun Ü. 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan muayenenin ardından çocuklarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Cengiz Gündüz - Serkan Akkuş /İHA)

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