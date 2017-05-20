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Köpek katliamına geçici yasak
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Köpek katliamına geçici yasak

Çin'de binlerce köpeğin katledilmesine neden olan 'Yulin Köpek Eti Festivali' geçici olarak yasaklandı.

Çin'de binlerce köpeğin katledilmesine neden olan "Yulin Köpek Eti Festivali" geçici olarak yasaklandı.
Çin'in Yulin kentinde, binlerce köpeğin acımasız şekilde katledilmesine neden olan "Yulin Köpek Eti Festivali" geçici olarak yasaklandı. Karar kapsamında, marketlerde, restoranlarda ve sokakta köpek eti satışı da yasaklandı. Yasağa uymayan işletmeciler ya da kişilerin 15 bin dolar para cezasına çarptırılması ön görüldü. Yasak, 15 Haziran tarihinde yürürlüğe girecek.
Duo Duo Hayvan Koruma Projesi yöneticisi Andrea Gung konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu geçici bir yasak olsa bile bunun köpek eti ticaretini çökertmeye yol açacak bir domino etkisi yapmasını umuyoruz" dedi.
2010 yılında düzenlenmeye başlayan "Yulin Köpek Eti Festivali"de her yıl yaklaşık 10-15 bin arasında kedi ve köpek etinin tüketildiği tahmin ediliyor. Binlerce çalıntı ya da sahipsiz köpeğin, ticari kazanç sağlamak isteyen kişiler tarafından satılarak vahşi şekilde katledildiği iddia ediliyor.

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