Köpek eğitmenin burnunu ısırıp kırdı

Köpek eğiticisinin burnunu ısırdı, o anlar amatör kameraya yansıdı.
Köpek eğiticisinin burnunu ısırdı, o anlar amatör kameraya yansıdı. Eğitmeni kendisini öptüğü sırada bir anda öfkelenen köpek, adamın burnunu ısırdı. Acı içinde kalan şahıs seri bir hareketle kendini kurtardı; kurtardı ama burnu kırılmıştı. Tüm bunlar yaşanırken ise ortamda bulunan bir kadının olayı komik bulduğu ve kahkaha attığı duyuldu. Burnu kırılan talihsiz adam özel araçla hastaneye kaldırıldı.
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