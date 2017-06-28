Köpek eğitmenin burnunu ısırıp kırdı

Köpek eğiticisinin burnunu ısırdı, o anlar amatör kameraya yansıdı.

Köpek eğiticisinin burnunu ısırdı, o anlar amatör kameraya yansıdı.

Eğitmeni kendisini öptüğü sırada bir anda öfkelenen köpek, adamın burnunu ısırdı. Acı içinde kalan şahıs seri bir hareketle kendini kurtardı; kurtardı ama burnu kırılmıştı. Tüm bunlar yaşanırken ise ortamda bulunan bir kadının olayı komik bulduğu ve kahkaha attığı duyuldu.

Burnu kırılan talihsiz adam özel araçla hastaneye kaldırıldı.

