ABD'nin Florida eyaletindeki köpek balığı kurtarma operasyonu kameraya yansıdı.
ABD'nin Florida eyaletindeki köpek balığı kurtarma operasyonu kameraya yansıdı. Florida'da kıyıya, ağzına olta kancası takılmış bir köpek balığı vurdu. Durumu fark eden bir adam ve arkadaşı, hızla olay yerine intikal etti. Kıyıya çekilen hayvanın ağzındaki kanca çıkartıldı. Ardından da köpek balığı yeniden okyanusun serin sularına bırakıldı.
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