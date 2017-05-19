Köpeğini getirene 5 bin lira verecek

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kişi, kaybolan köpeğini bulana 5 bin TL ödül vereceğini duyurdu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kişi, kaybolan köpeğini bulana 5 bin TL ödül vereceğini duyurdu.

Edinilen bilgiye göre, İlaydanur Yılmaz isimli çocuğa ait olan "Tejas" isimli 2.5 yaşındaki Almanda Kurdu cinsi köpek, çiftliğe giren kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kaçırıldı. Yaşanan olayın ardından köpeğini aramaya başlayan baba Yasin Yılmaz, jandarma ekiplerinden de yardım istedi. Jandarma ekipleri köpeğin kaybolduğu yerde inceleme yaptı. Baba Yasin Yılmaz kaybolan köpeğin fotoğrafını sokaklara astı. Baba Yılmaz, verdiği kayıp ilanında köpeğini bulanan 5 bin TL ödül vereceğini duyurdu.

(İsmail Gündüz / İHA)