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Köpeği aç kalmasın diye zaman ayarlı makine yaptı
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Köpeği aç kalmasın diye zaman ayarlı makine yaptı

Eskişehir'de yaşayan Enes Can Yıldız isimli genç, köyde beklemek zorunda kaldığı ve uzun süre ayrı kaldığı köpeğini beslemek için zaman ayarlı yemleme makinesi yaptı.

Eskişehir'de yaşayan Enes Can Yıldız isimli genç, köyde beklemek zorunda kaldığı ve uzun süre ayrı kaldığı köpeğini beslemek için zaman ayarlı yemleme makinesi yaptı.
Babasından sürekli bir köpek isteyen Enes Can isimli hayvansever gencin bu isteği, besleyecek bir yer bulunmadığı için reddedildi. Hevesinin yarım kalmaması için uğraşan genç, köpeği köyde besleme fikrini sundu. Köydeki komşulara zahmet vermek istemeyen baba Süleyman Yaldız, kış şartlarından köpeğin de olumsuz etkileneceğini belirtti. Bunun üzerine genç adam bir yemleme makinesi yapacağını söyleyince baba Yaldız, makinenin yapımına maddi olarak destek vereceğini ve tamamlandığı zaman oğlunun istediği köpeği beslemesine müsaade edeceğini dile getirdi. Bunun üzerine çalışmalarını sıklaştıran Enes Can, 50 liraya mal ettiği yemleme makinesi ile babasının karşısına çıktı. Baba Süleyman Yaldız sözünde durup köpeği alırken, haftada bir kez makineye yem koymak için oğluyla birlikte köye gidiyor. Köpeğinin daha iyi şartlarda yaşaması için makineyi daha da geliştireceğini belirten Enes Can, aynı zamanda lise 2. sınıf öğrencisi olarak derslerine devam ediyor.

"BELEDİYELERDEN VE TÜBİTAK'DAN DESTEK BEKLİYORUM"
Makineyi yapma fikrinin nereden doğduğunu anlatan Enes Can Yaldız, kışın köpeğin önüne koyduğu suyun donmaması için de projesini geliştireceğini söyledi. Belediyelerden ve TÜBİTAK'dan makinesini daha fazla geliştirmek için destek beklediğini ifade eden Yaldız, "Babamdan bir köpek istedim. Köpeği köye bırakmamız gerekiyordu. Köye bıraktığımız zaman da yemlemesi çok sıkıntı olacaktı. Sonuçta köyde kimse durmuyor. Benim de aklıma, biz olmadığımız zaman köpeği yemlemesi için bir makine yapmak geldi. Gerekli malzemeleri aldım, sonra bir akrabamdan dolap yapmasını istedim. Motosiklet aküsü de kullanarak, bir makine ortaya çıkardım. Köpeğim makineyi çok garipsemedi. Ses gelince yemini yemeye koşuyor. Makineyi daha çok geliştirmeyi düşünüyorum. Ayrıca kışın yanına su da koymam gerekiyor. Suyun donmaması için, ısıtıcı bir sistem de yapmayı düşünüyorum. Ayrıca aküye enerji sağlamak için rüzgar ve güneşten faydalanmak istiyorum. Köyümüz yüksek rakımlı bir yerde, rüzgar bol olduğu için rüzgar enerjisinden daha çok yararlanırım diye düşünüyorum. Belediyelerden ve TÜBİTAK'dan destek bekliyorum" dedi.

"MAKİNE 12 SAATTE BİR, BELİRLENEN KADAR MAMAYI DÖKÜYOR"
Oğlunun yaptığı icadın sadece 50 liraya mal olduğunu açıklayan baba Süleyman Yaldız, hayvan sevgisi taşıyan vatandaşların fikri kullanabileceğini söyledi. Fikrin ardından bütün malzemeleri almak için söz verdiğini anlatan Süleyman Yaldız, "Ne istiyorsan alalım dedim. Baktım istediği malzemeler de çok para tutmadı. Dediği gibi iki tane kart aldı, 50 lira tuttu. Evdeki eski mobilyaları kullanarak, makinenin dolabını da akrabamıza kestirdik. Makine içerisinde yemleri toplu olarak tutmak için de olan evdeki bir damacanaya oldu. Makineyi yaparken devamlı kendisini takip ettim. Sonuç olarak makineyi ortaya çıkarttı. İlk yaptığı zamanlarda bir takım aksaklıklar oldu. Zaman ayarlaması biraz sıkıntı oldu ama onu da yapmayı başardı. Makine 12 saatte bir onun belirlediği kadar mamayı döküyor. Bir haftalık mamayı bu şekilde damacanaya koyuyor. Biz bunu ilk hafta bir denedik. Tabi denerken hayvan mağdur duruma düşmesin diye, köydeki akrabalarımızdan takip etmelerini istedik. Yaptığı projenin bir işe yaradığını gördük açıkçası. Böyle olunca bende inat etmedim ve köpeği aldım. Şu anda her şey yolunda ilerliyor. Köpek sevgisi olan insanlar da bu projeden yararlansın diye düşündük" diye konuştu.
(Burak Tekin - Mehmet Sıddık Yeşilırmak / İHA)
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