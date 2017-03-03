Köpeğe çarpmamak için bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde köpeğe vurmamak için direksiyonu kıran otomobil sürücüsü bariyerlere vurdu. Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ölürken, 2 kişi ağır yaralandı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde köpeğe vurmamak için direksiyonu kıran otomobil sürücüsü bariyerlere vurdu. Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ölürken, 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adapazarı istikametinden Kaynarca istikametine gelen Ersin Bozkurt idaresindeki 54 VL 187 plakalı otomobil, Müezzinler Mahallesi kavşağında önüne çıkan köpeğe vurmamak için direksiyonu kırdı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü bariyerlere çarparak durabildi. Durumu gören diğer sürücüler hemen sağlık ekiplerine ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kaynarca itfaiye grup amirliği ekipleri otomobil içinde sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır yaralanan sürücü Ersin Bozkurt olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, otomobil içinde bulunan ismi öğrenilemeyen eşi ve çocuğa sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yapmasının ardından Kaynarca İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası otomobil kullanılmaz hale gelirken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

(Murat Hazer /İHA)