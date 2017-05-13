Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Koparmanın cezası 42 bin 479 TL
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Koparmanın cezası 42 bin 479 TL

Manisa'nın eteklerine kurulduğu Spil Dağı Milli Parkının 1250 metre yüksekliğinde yetişen ve koruma altında olan Manisa Lalesini koparmanın cezası 42 bin 479 TL öğrenildi. Manisa Lalesini yerinde görmeye gelen öğrenciler hem lalelerin güzellikleri karşısında etkilenirken hem de para cezası nedeniyle bastıkları yerlere çok daha fazla dikkat ettiler.

Manisa'nın eteklerine kurulduğu Spil Dağı Milli Parkının 1250 metre yüksekliğinde yetişen ve koruma altında olan Manisa Lalesini koparmanın cezası 42 bin 479 TL öğrenildi. Manisa Lalesini yerinde görmeye gelen öğrenciler hem lalelerin güzellikleri karşısında etkilenirken hem de para cezası nedeniyle bastıkları yerlere çok daha fazla dikkat ettiler.
Dünyadaki Lale çeşitli arasında önemli bir yere sahip olan ve koruma altında bulunan Manisa Lalesi (Tulipa Orphanidea) Spil Dağı Milli Parkını renklendirmeye başladı. Her yıl mayıs ayı içinde açan laleler ziyaretçi akınına uğruyor. Milli Eğitim Müdürlüğüyle yapılan protokolle Manisa'daki öğrenciler Spil Milli Parkına çıkarak önce bilgilendiriliyor ardından da koruma altında bulunan Manisa lalelerini yerinde görme fırsatı buluyor.

LALE ALANLARINDA KAZA İZLERİNE RASTLANDI
Koruma altında bulunan alanda incelemelerde bulunan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Levent Şık, "2015 yılında yaptığımız tür eylem planı çalışması sırada şuanda içinde bulunduğumuz bölge Gölet Bölgesi yaklaşık 1200 metre yükseklikte. Bu bölgede lale popülasyonunun ciddi bir yoğunluk gösterdiğini tespit ettik. Fakat toprakta bir takım kazma izlerinin olduğunu ama bunun hayvansal kaynaklı mı yoksa insansal kaynaklı mı olduğunu tespit edemediğimizi söyleyebilirim. Bölge Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmeler sırasında tür eylem planının amacı zaten buydu 5 yıllık bir eylem planı hazırladık. Bu eylem planının içindeki maddelerden biri de kamuoyunu bu konuda bilgilendirmek, diğer taraftan bu alanda bulunan lalelerin korunmasını sağlamaktı. Bu amaçla önerdiğimiz çit yapılması veya insanların buraları ziyareti sırasında onlara zarar vermeden hem görerek fotoğraf çekerek faydalanmaları hem de korunmalarına imkan sağlayacak çalışmaların yapılmasıydı. Bölge müdürlüğümüz bu konuda hassasiyet gösterip gerekli çalışmaları, düzenlemeleri yapıyor. Bu sayede ülkemizin bir değerini hem tarihsel geçmiş açısından hem de bir genetik kaynak açısından korunmasını elbirliğiyle kurumlar arası işbirliğiyle sağlamış olacağız" dedi.

HOLLANDA'NIN LALELERİ OSMANLI'DAN
Osmanlı döneminde alınan lale örnekleri sayesinde bugün Hollanda'nın laleleriyle ünlü olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Şık, "Hollanda'daki lalelerin menşei ile ilgili olarak Kanuni Sultan Süleyman zamanında Avusturya büyükelçisinin talebiyle Kanuni'nin de uygun görerek verdiği yazıyor kaynaklarda. Ben bunu hem ülkemizdeki kaynaklardan hem de yurtdışındaki kaynaklardan teyit ederek söyleyebilirim. Tabi Hollanda bunu bitkiden para kazanan rakama dönüştürdüğü için onlara kızmalı mıyız yoksa biz niye bunu yapmadık diye kendimiz hayıflanmalı mıyız ayrıca tartışmak lazım." şeklinde konuştu.

REKOR CEZA
Orman ve Su İşleri 4'üncü Bölge Müdürlüğü Manisa İl Şube Müdürü Uğur Bayil ise yaptığı açıklama şunları söyledi:
"Celal Bayar Üniversitesi ile işbirliği içinde Orman ve Su İşleri 4'üncü Bölge Müdürlüğü Manisa İl Şube Müdürlüğü olarak tür eylem planı yaptık Manisa Lalesi için. Bu tür eylem planında hocalarımız ilde lalelerin yetişme alanlarını tespit ettiler, eylem planında yapılacakları yazdılar. Bunlardan bir tanesi türün yerinde korunması. İlimizde yaklaşık 9 popülasyon tespit edilmişti. Bütün bu popülasyonların bulunduğu yerlerin etrafları çit çevrilerek koruma altına alındı. Bilgilendirme tabelaları asıldı. Lale, biyolojik çeşitliliğimiz açısından ülkemizde de önemli bir tür. Maalesef biokaçakçılık denilen bir olgu var. Yurtdışından insanlar ülkemize gelip veya yurtiçinden de bazı kötü niyetli insanlar, bitkilerimizin soğanlarını, yapraklarını, onlara ait parçalarını götürüp genetik biliminin çok ilerlemesi sayesinde genetiğini çözerek bundan yararlanıp aynı bitkileri veya başka bitkileri çok rahat üretebiliyorlar. Bu anlamda biokaçakçılığa engel olmak için orman muhafaza memurlarımızla, ev koruma memurlarımızla, arazide gezen bütün elemanlarımızla koruma tedbirlerini alıyoruz. Mevzuatlarımıza göre yabancı bir insanın ülkemizde bitki, hayvan toplayabilmesi mutlaka Orman ve Su İşleri Bakanlığının yazılı emrine, iznine, o yetmiyor yanında bir tane de mutlaka üniversite hocası eşliğinde yapılabiliyor. Eğer arazide gezen bir yabancının yanında bizim Türkiye'de görevli bir üniversite hocamızın bulunmaması yada bakanlığımızın izin yazısı olmadan arazide gezmesi, bitki yada hayvan toplaması biokaçakçılığa girmektedir. Bu yüzden tüm vatandaşlarımızın, halkımızın duyarlılık göstermesi lazım. Bu türlerimiz milli kaynaklarımızdır bizim ülkemizde kalması için. Lale de hem bizim ilimiz hem ülkemiz için önemli kaynaklardan bir tanesidir. Korunması için kurum olarak elimizden gelen ne varsa fazlasıyla yapmaya çalışacağız. Biokaçakçılıkla mücadele anlamında lalelerin koparılması, soğanlarının sökülmesi, alınıp götürülmesi kanunlarımıza göre 42 bin 479 TL'lik bir cezayı gerektiriyor. Bu işlemi yapan bir yabancı veya yerli bir vatandaşımız yakalanırsa bu cezai işlem uygulanacaktır."
Manisa Milli Parklar Müdürü Halil Ernalçacı ise, "Milli parkımızın doğal yayılış alanı olan bu kısımda müdürlüğümüz tarafından korunan bir alan olması sebebiyle etrafını çevirdik. Gelen ziyaretçilerin çoğu bu alana sadece bu laleyi görmeye geliyor. Bugün de buraya bir okulumuz sadece bu laleleri görmeye geldiler" şeklinde konuştu.
Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ise loruma altındaki laleleri cep telefonları ile görüntülerken hem lalelerin güzellikleri karşısında hayran kaldılar hem de lale koparmanın cezasının 42 bin lira olduğunu öğrenerek bastıkları yerlere daha fazla dikkat ettiler. Bir öğrenci, "Manisa'da olmamıza rağmen ilk defa buraya geliyorum. Bu değerli laleleri gördük. O yüzden çok mutluyum. Sadece mayıs ayında yetişiyor bunu gördüğüm için de çok mutluyum gerçekten. Türkiye'nin her yerinden insanların buraya gelmelerini tavsiye ederim ama koparmalarını asla tavsiye etmem çünkü cezası var 42 bin TL. sahip çıkalım lalelere" dedi.
(Sadık Cangel/İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Galatasaray protestoyla karşılandı
Bakan Kaya'nın Anneler Günü mesajı
Sırbistan Başbakanı'nı kabul etti
Çocuğunu döven babadan pişkin savunma: Çocuk benim değil mi ?
Filistinli kadınlar İsrailli askerlerinin silahlarına karşı durdu
Sulama kanalına düşen genci suni teneffüsle kurtardı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Sanatçılardan İbrahim Erkal'a büyük vefasızlık
Sanatçılardan İbrahim Erkal'a büyük vefasızlık
Katliam gibi kaza: 17 ölü, 13 yaralı
Katliam gibi kaza: 17 ölü, 13 yaralı
Tüm dünyada siber saldırı şoku!
Tüm dünyada siber saldırı şoku!
Pentagon: Silahları henüz teslim etmedik
Pentagon: Silahları henüz teslim etmedik
Marmaris'te tur otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Marmaris'te tur otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Teslim olan Yeşilyurt, Atatürk'e hakaretten tutuklandı
Teslim olan Yeşilyurt, Atatürk'e hakaretten tutuklandı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Galatasaray protestoyla karşılandı
Galatasaray protestoyla karşılandı
Bakan Kaya'nın Anneler Günü mesajı
Bakan Kaya'nın Anneler Günü mesajı
Sırbistan Başbakanı'nı kabul etti
Sırbistan Başbakanı'nı kabul etti
Çocuğunu döven babadan pişkin savunma: Çocuk benim değil mi ?
Çocuğunu döven babadan pişkin savunma: Çocuk benim değil mi ?
Filistinli kadınlar İsrailli askerlerinin silahlarına karşı durdu
Filistinli kadınlar İsrailli askerlerinin silahlarına karşı durdu
Sulama kanalına düşen genci suni teneffüsle kurtardı
Sulama kanalına düşen genci suni teneffüsle kurtardı
Kılıçdaroğlu'nun Anneler Günü mesajı
Kılıçdaroğlu'nun Anneler Günü mesajı
Başbakan Yıldırım'dan kazada ölenler için taziye mesajı
Başbakan Yıldırım'dan kazada ölenler için taziye mesajı
Bakan Kılıç: Türkiye çıtayı daha da yukarı taşıyacak
Bakan Kılıç: Türkiye çıtayı daha da yukarı taşıyacak
Muğla'daki kazada ölü sayısı 24'e yükseldi
Muğla'daki kazada ölü sayısı 24'e yükseldi
Başakşehir zirveye oturdu!
Başakşehir zirveye oturdu!
Günün özeti
Günün özeti

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English