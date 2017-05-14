Kopan dev cam bisikletli şahsın üzerine düştü

Çin'de bir binanın penceresinden kopan cam, kaldırımda ilerleyen bisikletlinin üzerine düştü.
Çin'de bir binanın penceresinden kopan cam, kaldırımda ilerleyen bisikletlinin üzerine düştü. Korkunç anlarsa güvenlik kamerasınca görüntülendi. Olayda bisikletli şahıs ağır şekilde yaralandı. Yaralı, çevredekiler tarafından bir araca taşındı ve hastaneye kaldırıldı.
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