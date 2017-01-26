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Kop Dağı'nda buzlanma kazaya neden oldu: 1 ölü
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Kop Dağı'nda buzlanma kazaya neden oldu: 1 ölü

Bayburt-Erzurum karayolu, Kop Dağı tüneli şantiyesi yakınlarında buzlanma nedeniyle kayan tır, bir kamyona ardından bariyerlere çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Bayburt-Erzurum karayolu, Kop Dağı tüneli şantiyesi yakınlarında buzlanma nedeniyle kayan tır, bir kamyona ardından bariyerlere çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Bayburt-Erzurum yolu arasındaki Kop Dağı tüneli şantiyesinin bulunduğu noktada akaryakıt yüklü 3 tanker ile bir kamyon kaza yaparak yolu trafiğe kapattı. Polis ekipleri kazanın ardından tedbir amaçlı yolu trafiğe kapattı. Bu sırada Erzurum'dan Bayburt istikametine doğru giden 61 K 0927 plakalı tır, polisin dur ihtarına rağmen buzlanmanın da etkisiyle kayarak Kop Dağı Tüneli inşaatında çalışan Osman Şentürk'ün kullandığı 06 DS 5307 plakalı kamyona, ardından dağ kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Çarpma esnasında araçta bulunan Osman Şentürk o sırada aracından inmeye çalışırken hayatını kaybetti.
Trafik ekiplerinin 112'ye haber vermesiyle olay yerine çok sayıda ambulans geldi. Yoldaki buzlanma nedeniyle kayan iki ambulans da daha önce kazaya karışan tıra çarparak durabildi.
Olayın ardından Osman Şentürk'ün cenazesi Bayburt Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken yaklaşık 4 saat kapalı olan yol çalışmaların ardından trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Beşir Kelleci /İHA)


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