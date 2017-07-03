Konyaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

Konyaspor, 2017-2018 sezonu öncesi ilk antrenmanını yeni teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay yönetiminde gerçekleştirdi.
Konyaspor, 2017-2018 sezonu öncesi ilk antrenmanını yeni teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay yönetiminde gerçekleştirdi. UEFA Avrupa Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere 2017-2018 sezonunda üç ayrı kulvarda mücadele edecek olan Konyaspor, yeni sezonun ilk çalışmasını Kayacık Tesisleri'nde yeni teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay yönetiminde gerçekleştirdi. Koşu ve toplu-topsuz olarak yapılan ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, gruplar halinde yapılan serbest koşu ve top kapma-pas çalışması ile devam etti. Yeşil beyazlı oyuncular sezon ilk antrenmanını koşu çalışması ile sonlandırdı. Antrenmana ayrıca yeni transferler ve Anadolu Selçuklu Spor'dan gelen futbolcularda katıldı. (Barış Gök - Mustafa Beşer /İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.