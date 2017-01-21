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Konyaspor, üç maç aradan sonra kazandı
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Konyaspor, üç maç aradan sonra kazandı

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 'Aşağı grupla aramızdaki farkı korumak mümkünse arayı açabilmek adına bu maçı kazanmamız gerekiyordu' dedi.

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Aşağı grupla aramızdaki farkı korumak mümkünse arayı açabilmek adına bu maçı kazanmamız gerekiyordu" dedi.
Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Kocaman, "Üç haftadır kazanamıyorduk. Kendi sahamızda oynayacağımız bu maçla beraber kazanma arzumuz yüksekti ancak öbür taraftan da aşağı grup yavaş yavaş bize doğru yaklaştı. Artık averajımız bir maçın altına inmişti. Aşağı grupla farkı en azından korumak mümkünse arayı açabilmek adına bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Ancak zor rakiplerden biriyle de karşılaşıyorduk. Çaykur Rizespor lig cetveline bakılırsa hem aşağıdan kurtulmaya çalışan hem son iki deplasmanda kazanmış oyun tarzı olarak da özellikle direkt oyunu Kweuke de takıma girdikten sonra çok kuvvetli bir şekilde oynayabilen bir takımla oynayacaktık. İsteklerimizle karşılaşacağımız zorluklar arasında biraz çelişki vardı. Dönemsel olarak da oyun olarak iyi gözüküyorduk. Ancak bunları skora yansıttığımız söylenemez. Dolayısıyla ufak da olsa bir tedirginlik vardı. Maç son derece uygun başladı. Top daha fazla bizdeydi hemen maçın başında golü bulduk. Özellikle 30'uncu dakikaya kadar da son derece iyi götürüyorduk. O andan sonra arka arkaya pozisyon verdik. İçeriye bu skorla girebilir miyiz derken dördüncü hamle bizim kendi ayağımızdan geldi. Hakikaten takım sporları açısından son derece moral bozucu bir durumdu. İkinci önce tutmamız gereken ilk yarım saatti. Değiştirmemiz gereken de son dakikalık bölümdü. Özellikle ön taraftaki grubun biraz daha saldırganlaşması gerekiyordu. İkinci yarı istediklerimizi gerçekleştirmemiz açısından daha yakın, daha sert ve kuvvetli bir oyuna doğru döndü. Öne geçtikten sonra skoru korumayı başardık. Skordan ve durumdan dolayı son derece mutluyum. Çünkü bu maçlardaki alınacak galibiyetler özellikle biraz yaşanan öz güven kırılmasını tamamlaması açısından bizim için tamamlayıcı bir etken olabilir gibi gözüküyor" dedi.

MAÇIN HAKEMİNE ELEŞTİRİ
Kocaman maçın hakemine de eleştiride bulunarak, "Aklım erdiğince gördüğüm sürece ne kadar objektif olabiliyorsam, değerlendirmeler yapıyorum. Bazen hiç yapmıyoruz, bazen sorulduğunda yapıyoruz. Bugünkü maçın hakemiyle de ilgili söylüyorum. Halis hoca da bugün çok formda gözükmedi. Özellikle kararlarında standartlarında sapmalar vardı. Bunu da kazandığımız maçtan sonra da söylemiş olalım" ifadelerini kullandı.
(Selman Ayas - Mustafa Beşer/İHA)


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