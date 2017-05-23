Konyaspor taraftarına çağrı yaptı

Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, 95 yıllık tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nda (ZTK) final için sahaya çıkacak takıma kayıtsız şartsız destek olunmasını istedi.

Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, 95 yıllık tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nda (ZTK) final için sahaya çıkacak takıma kayıtsız şartsız destek olunmasını istedi.

Ahmet Baydar yaptığı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Kardemir Karabükspor karşısında oynanan futbolun beraberinde gelen 3-0'lık galibiyetin kupa finalinin arifesinde camiayı mutlu ettiğini söyledi. Şimdi önlerinde Akhisar Belediyespor ile oynayacakları ve ligin sıralamasını yakından ilgilendiren bir karşılaşma bulunduğunu hatırlatan Baydar, kazasız, belasız ve sakatlık yaşamadan bu müsabakayı tamamlayıp final maçına konsantre olmak istediklerini kaydetti.



"GÜN KONYASPORLU OLMA GÜNÜDÜR"

Baydar, tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nda final maçına çıkacak Konyaspor'a herkesin kayıtsız şartsız destek olunmasını isteyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Şimdi bu kulüp 95 yıllık tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nda final için sahaya çıkacak. Şehirdeki heyecanı tanımlamakta güçlük çektiğimiz bir durumla karşı karşıyayız. Binlerce insan 31 Mayıs akşamı Eskişehir'de tek yürek olacak. Ancak bunun için bir şehrin top yekün bu davaya sahip çıkması gerekiyor. Bu anlamda, iş adamlarımızı, kurum ve kuruluşlarımızı, sendikaları, odaları, borsaları, turizm şirketlerini ve kentin ileri gelenlerini, kısacası az çok demeden herkesi Selçuklu payitahtı bu şehre ve bu şehrin göz bebeği Konyaspor'a 'Avrupa yolunda bir otobüste sen kaldır' kampanyasına destek olmaya davet ediyoruz. Gün Konyasporlu olma günüdür. Gün, sesimize ses, tribünümüze nefes verme günüdür. Gün kupayı hak eden bu takıma kayıtsız şartsız destek olma günüdür. Resmi hesaplarımızda konu ile ilgili duyurularımız mevcut. Konyamızın bütün dinamiklerinin bu çağrıya icabet edeceğine inanıyoruz. Bunun yanında teknik heyetimize, futbolcularımıza, taraftarımıza olan inancımız da sonsuz. İnşallah o kupayı Konya'ya getireceğiz."

