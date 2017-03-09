Konyaspor taktik çalıştı

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Medipol Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam eden yeşil-beyazlılar galibiyet hedefliyor. Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleşen antrenmana tedavisine devam edilen Barry Douglas katılmadı. Oyuncular önce salonda gruplar halinde core ısınma ve denge-ağırlık çalışması ardından da sahada istasyon ve çabukluk hareketleri yaptı. Antrenman taktik çalışma ile sona erdi.
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