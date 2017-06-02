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Konyaspor şampiyonluğu kutlamayacak
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Konyaspor şampiyonluğu kutlamayacak

Atiker Konyaspor Kulüp Başkanı Ahmet Şan, son günlerde şehit düşen askerler anısına kulübün 95 yıllık tarihinde ilk kez kazandığı Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) için kutlama töreni düzenlemeyeceklerini söyledi.

Atiker Konyaspor Kulüp Başkanı Ahmet Şan, son günlerde şehit düşen askerler anısına kulübün 95 yıllık tarihinde ilk kez kazandığı Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) için kutlama töreni düzenlemeyeceklerini söyledi.
Konyaspor Kulüp Başkanı Ahmet Şan, ilk kez finale yükseldikleri maçta Türkiye Kupası şampiyonluğunu elde ederek büyük mutluluk yaşatan teknik direktörleri Aykut Kocaman, futbolcular, kulüp çalışanları, taraftarlar ve Konya'ya teşekkür etti. Diyarbakır Lice ve Şırnak'ta 16 askerin şehit olmasıyla en mutlu günlerinde acıyı da beraber yaşadıklarını kaydeden Şan, şehitlerin anısına şampiyonluk kutlaması düzenlemeyeceklerini açıkladı.
İHA muhabirine özel açıklamalarda bulunan Ahmet Şan, "Biz Konyaspor ailesi olarak sürekli birlik ve beraberliği vurguluyoruz. Konya şehri olarak da böyle bir misyon edindik. Konya sevgi barış ve kardeşliğin, hoşgörünün şehri olarak biliniyor. Bu misyona uygun olarak 95 yıllık tarihimizde ilk defa yaşadığımız bu büyük sevinci şehitlerimizin anısına kutlamayacağız. Ve programlarımızı iptal ettik. Bize yakışanda buydu. Çünkü ateş düştüğü yeri yakar. Acılar paylaştıkça azalır. Biz de şehitlerimizin yakınlarının acısını paylaşıyoruz. Mutluluğu kupa anında taraftarlarımız yaşadı. Yeterince kutlamış olduk böyle bir ortamda. Şehitlerimizin ardından konuşurken bile tüylerim diken diken oluyor. Bu acının üzerine bizim bir kutlama yapmamız doğru olmaz. Konya'ya yakışan da budur zaten. Tüm taraftarlarımız bunu anlayışla karşıladı. Biz dün duyurusunu yaptık. Böyle bir kutlama yapmayacağız" diye konuştu.

"UEFA'YA BU SEFER DAHA TECRÜBELİ GİDECEĞİZ"
Konyaspor Kulüp Başkanı Şan, geçen sezon ligi 3. sırada tamamlayarak katıldıkları UEFA Avrupa Ligi'ne bu kez Türkiye Kupası'nı kazanarak doğrudan katılacaklarını hatırlatarak, gruplardan çıkmak için mücadele vereceklerini dile getirdi. Daha tecrübeli olarak UEFA'ya gideceklerini belirten Şan, "Geçen dönem Belçika, Ukrayna ve Portekiz'de müsabakalara katıldık. UEFA gruplarında kolay rakip olmuyor ama bu sefer daha da tecrübeli olarak gruplara gideceğiz. Daha hazırlıklı olacağız ve gruptan çıkmak için mücadele edeceğiz. Şu ya da bu rakip ya da grup ismini söylemeye gerek yok zaten kura çekilişi yaklaşınca kimlerin orada olduğunu göreceğiz. Şuan UEFA listesinde 13. sırada gruplara kalmayı garantileyen kulüp olarak Atiker Konyaspor ismi yer alıyor. Kuradan ne çıkacak bakacağız" dedi.

"YENİ SEZON HEDEFİMİZ ÜST SIRALARDA KALICI OLMAK"
Yeni sezonda hedeflerinin ligde üst sıralarda kalıcı olmak olduğunu ifade eden Ahmet Şan, lig şampiyonluğu hedefine ancak kademe kademe ulaşılabileceğini vurguladı. Şan, "Futbolda sezon başında iyi niyetle bir şeyleri hedeflemek lazım. 2011'de göreve geldiğimizde 3 yıl içerisinde Süper Lig'e yükselme hedefimiz vardı. Cenab-ı Allah nasip etti ikinci senede Süper Lig'e yükseldik. Borçlarımızı azaltalım ve sıfırlayalım dedik o da kısmet oldu. Böyle etap etap gidiyoruz. Bizim niyetimiz Konyasporumuzu ligin üst sıralarında kalıcı kılabilmek. Türkiye Kupası'nı kazandık ama daha da üstü var bunun. Taraftarımız zaten bizi rahat bırakmaz, Konya da buna layık. Konya her yönüyle birleştirici, sürekli uzlaştırıcı bir yaklaşım içerisinde olduğu için o misyona layık olacak bir yapıyı bizim devam ettirmemiz lazım. Lig şampiyonluğu gibi bir şey hemen taraftarımızın aklından geçebilir ama kolay değil. Kademe kademe gitmek lazım. Biz altyapısını oluşturalım belki bizim dönemimiz ve bizden sonrakilere nasip olur ama bu kolay bir şey değil. Mali kriterleri uygun hale getirmek lazım. Taraftar ayağını hallettik. Bir de altyapımızdan gelen futbolcularla kadro zenginliğini sağlamamız lazım. Bunun için de pilot takım çalışmamız var. Hem de gençlere önem veriyoruz. Bunların neticesini birkaç yılda görmek mümkün. Eğer bunu da daha erken bir tarihe çekebilirsek ne mutlu bize" şeklinde konuştu.
(H.İbrahim Parlak - İsmail Bulut - Mustafa Beşer /İHA)

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