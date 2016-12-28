Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Konyaspor sahasında kazandı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Konyaspor sahasında kazandı

Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 4. maçında sahasında karşılaştığı Gümüşhanespor'u 3-0 mağlup etti.

Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 4. maçında sahasında karşılaştığı Gümüşhanespor'u 3-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar
38. dakikada ceza sahası dışından Hora'nın sert şutunda top ağlarla buluştu. 1-0
64. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Halil İbrahim, sağ çaprazdan sert vuruşunda top kaleci Hasan Hüseyin'de kaldı.
73. dakika sol kanattan Mehmet'in ortasında ceza sahası içinde Bajic'in kafa vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.
77. dakikada Skubic'in pasında topla buluşan Halil İbrahim Sönmez, kalecinin üzerinden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0
79. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Ömer Ali'nin ortasında Salih Zafer, ters vuruş yapınca top ağlarla buluştu. 3-0
90+2 dakikada kale önünde topla buluşan Bajic'in şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.

Stat: Büyükşehir Belediye
Hakemler: Suat Arslanboğa xx, İlker Takpak xx, Mustafa Sönmez xx
Konyaspor: Abdüllaziz xx, Ali xx, Jonsson xx, Ali Çamdalı xx, Miloseviç xx, Mbamba xx (Ömer Ali dk. 61 x), Vukovic xx, Mehmet Uslu xx, Halil İbrahim xxx (Emre Can dk. 84 x), Hora xxx (Bajic dk. 61 x), Skubic xx
Yedekler: Kaya, Rangelov, Hadziahmetoviç, Can Demir
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Gümüşhanespor: Hasan Hüseyin xx, Mehmet Abdullah xx, Salih Zafer xx, Cem xx, Cumhur xx (Taşkın dk. 58 x), Ali, Onur xx (Hüseyin Ali dk. 82 ?), Serhat xx, Taner xx (Rıdvan dk. 58 x), Mehmet Cansın xx, Mehmet Menderes xx
Yedekler: Hasan, Ali Sakal, Rahmi Muhamet, Muhammed
Teknik Direktör: Tarık Daşgün
Goller: Hora (dk. 38), Halil İbrahim (dk. 77) (Konyaspor), Salih Zafer (dk. 79 k.k.) (Gümüşhanespopr)
Sarı kart: Mehmet Menderes (Gümüşhanespor)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Fabrikada şüpheli ölüm
Manisa Büyükşehir karla mücadele ekipleri görev başında
ManisaKart değişim noktaları artırıldı
Akhisar'a evinde Ümraniye darbesi
Uşak'ta kar yağışı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından dolandırıcılara karşı uyarı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Antalya'da jandarmaya ateş açıldı!
Antalya'da jandarmaya ateş açıldı!
Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı Meteoroloji saat verdi
Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı Meteoroloji saat verdi
ABD'den PKK'ya Sincar çağrısı
ABD'den PKK'ya Sincar çağrısı
Selahattin Demirtaş'ın istediği oldu
Selahattin Demirtaş'ın istediği oldu
Gezici Araştırma Şirketi'nden Başkanlık anketi!
Gezici Araştırma Şirketi'nden Başkanlık anketi!
Büyükelçi suikasti FETÖ dizisinde!
Büyükelçi suikasti FETÖ dizisinde!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Fabrikada şüpheli ölüm
Fabrikada şüpheli ölüm
Manisa Büyükşehir karla mücadele ekipleri görev başında
Manisa Büyükşehir karla mücadele ekipleri görev başında
ManisaKart değişim noktaları artırıldı
ManisaKart değişim noktaları artırıldı
Akhisar'a evinde Ümraniye darbesi
Akhisar'a evinde Ümraniye darbesi
Uşak'ta kar yağışı
Uşak'ta kar yağışı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından dolandırıcılara karşı uyarı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından dolandırıcılara karşı uyarı
UTSO, Aralık ayı olağan meclis toplantısını gerçekleştirdi
UTSO, Aralık ayı olağan meclis toplantısını gerçekleştirdi
ATB Aralık Ayı Meclis toplantısı
ATB Aralık Ayı Meclis toplantısı
Öğrenci servisi uçuruma yuvarlandı: 8 yaralı
Öğrenci servisi uçuruma yuvarlandı: 8 yaralı
Taksi tarifelerinde çok tartışılacak düzenleme!
Taksi tarifelerinde çok tartışılacak düzenleme!
Bakanlık vatandaşları bu konuda uyardı
Bakanlık vatandaşları bu konuda uyardı
2 yaşındaki çocuk ölü bulundu
2 yaşındaki çocuk ölü bulundu

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English