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Konyaspor rahat kazandı
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Konyaspor rahat kazandı

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında sahasında konuk ettiği Kardemir Karabükspor'u 3-0 yendi.

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında sahasında konuk ettiği Kardemir Karabükspor'u 3-0 yendi.

MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada Ömer Ali'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Bajic'in vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı ayaklarıyla çeldi.
20. dakikada sağ kanattan Latovlevici'nin köşe atışında altıpas üzerinde Barış'ın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
23. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Milosevic'in arka direğe ortasında Skubic'in kafayla indirdiği topa Bajic'in vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0
27. dakikada defansın hatasında topu kapan ve sağ çaprazdan ceza sahasına giren Bajic'in ortasında penaltı noktası üzerinde Ömer Ali meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0
39. dakikada sol kanattan Lazarevic arka direğe ortasında Seleznyov'un vuruşunda top auta çıktı.
41. dakikada Douglas'ın orta sahadan kullandığı serbest vuruşta arka direkte Skubic'in kafa vuruşu üst direkten oyun alanına geri döndü.
49. dakikada Bajic ile verkaça giren Milosevic ceza alanı sol çaprazından ayağının içiyle yerden vuruşunu yaptı fakat top az farkla yandan
dışarı çıktı.
53. dakikada ceza alanı hemen dışı sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Douglas, sol ayağıyla kaleyi düşündür ancak kaleci Oleksandr Rybka soluna giden topu kornere çelmeyi başardı.
55. dakikada ceza alanı içinde rakiplerinden şık çalımlarla sıyrılan Bajic, şutunu çekmekte gecikince Kardemir Karabükspor savunması araya girerek topu uzaklaştırmayı başardı.
65. dakikada Atiker Konyaspor atağında Douglas'ın pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan Bajic kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bajic sol ayağıyla vuruşunu yaptı ancak kaleci Oleksandr Rybka gole izin vermedi.
70. dakikada sağ kanatta topla buluşan Andrey Bliznichenko ceza alanı içine ortasını yaptı. Mustapha Yatabare, topu kontrol ettikten sonra pasını geriye doğru Evgen Seleznyov'a çıkardı. Evgen Seleznyov, sağ ayağının içiyle harika bir şut çıkardı ancak kaleci Abdulaziz Demircan soluna giden topu uzanarak çıkarmayı başardı.
90+2. dakikada Mbamba'nın ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Hora topu filelerle buluşturdu. 3-0

KÜNYE
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Cem Satman xx, Orkun Aktaş xx
Atiker Konyaspor: Abdulaziz xx, Selim Ay xxx, Ali Turan xx (Mbamba dk. 88 ?), Douglas xx, Skubic xxx, Jonsson xx (Ali Çamdalı dk. 46 xx), Milosevic xxx, Hadziahmetovic xx, Ömer Ali xxx (Hora dk. 80 x), Volkan xx, Bajic xxx
Yedekler: Kaya Tarakçı, Mehmet Uslu, Meha, Emre Can
Teknik Direktör: Aykut Kocaman:
Kardemir Karabükspor: Rybka xx, Latovlevici xx, Dany xx (Kerim Zengin dk. 46 xx), Barış Başdaş xx, Paul Papp xx, Seleznyov xx (Serdar Deliktaş dk. 70 xx), Ermin Zec xx (Bliznichenko dk. 46 xx), Ceyhun Gülselam xx, Poko xx, Lazarevic xx, Yatabare xx
Yedekler: Ercüment, Osman Çelik, Fatih Atik, İshak Doğan
Teknik Direktör: Zoran Barisic
Goller: Bajic (dk. 23), Ömer Ali (dk. 27), Hora (dk. 90+2) (Atiker Konyaspor)
Sarı kart: Paul Papp (Kardemir Karabükspor)
(Ahmet Ataş-Mustafa Beşer/İHA)

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