Konyaspor - Galatasaray maçının biletleri satışa sunuldu

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor'un Galatasaray'ı ağırlayacağı karşılaşmanın biletleri satışına başlandı.
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor'un Galatasaray'ı ağırlayacağı karşılaşmanın biletleri satışına başlandı.
Süper Lig'in ikinci yarısında 14 Ocak Cumartesi günü Galatasaray'ın Konyaspor'a konuk olacağı maçın biletleri satışa sunuldu. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak maçın biletlerinin fiyatları şöyle: Medaş batı alt tribünü 125 TL, batı üst tribünü 100 TL, Spor Toto doğu alt tribünü 75 TL, doğu üst tribünü 65 TL, Konya Çimento güney alt/üst tribünü 65 TL, kuzey alt/üst tribün 65 TL, misafir takım tribünü 85 TL.