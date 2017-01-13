13.01.2017 17:49 Konyaspor, Galatasaray maçına hazır

Konyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı. Konyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın (14 Ocak Cumartesi günü) Galatasaray'ı konuk edecek Konyaspor, son çalışmasını maçın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yaptı.

Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler gözetiminde gerçekleşen antrenmana tedavilerine devam edilen Alban Meha ve Selim Ay katılmadı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman pas ve top kapma çalışması ile devam etti. Oyuncular daha sonra taktik bir çalışma gerçekleştirdi.



