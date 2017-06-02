Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması

Atiler Konyaspor Kulübü, teknik direktörleri Aykut Kocaman'ın ayrılığına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Atiler Konyaspor Kulübü, teknik direktörleri Aykut Kocaman'ın ayrılığına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Atiler Konyaspor'dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Direktörümüz Aykut Kocaman akşam saatlerinde futbol komitemizle bir araya geldi. Başkanımız Ahmet Şan'ın da yer aldığı görüşmede sayın hocamız Aykut Kocaman, komitemizden izin istediğini beyan etti. Teknik direktörümüz Aykut Kocaman toplantıda Konya'da güzel günler geçirdiğini, yönetim, teknik heyet, futbolcular, taraftarlarla birlikte büyük başarılara imza atıldığını söyledi. Futbol komitemiz bu görüşmenin ardından yarın yönetim kurulunun toplanmasını ve konunun değerlendirilmesini kararlaştırdı. Yarın yapılacak yönetim kurulu toplantısının ardından teknik direktörümüzle ilgili alınacak kararın kamuoyu ile paylaşılacağı açıklandı. Kayacık tesislerinde gerçekleşen bu görüşmenin ardından futbol komitemiz teknik heyet ve futbolcularımızı Galatasaray maçı için tesislerden uğurladı."

