Konyaspor'dan Aykut Kocaman'a veda programı

Atiker Konyaspor, teknik direktörlük görevinden ayrılan Aykut Kocaman için veda programı düzenliyor.
Atiker Konyaspor, teknik direktörlük görevinden ayrılan Aykut Kocaman için veda programı düzenliyor. 2014-2015 sezonunda göreve başladığı Konyaspor'a tarihinde ilkleri yaşatarak takımı önce UEFA Avrupa Ligi'ne götüren, ardından 55. Türkiye Kupası'nın Konya'ya getiren Aykut Kocaman için taraftarın da katılımıyla veda töreni düzenlenecek. 7 Haziran Çarşamba günü Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda düzenlenecek programda saat 16.00'da basın mensuplarıyla bir araya gelecek Aykut Kocaman, saat 17.00'de ise taraftarla buluşacak. Stadyumun kapıları saat 16.00'da taraftarların girişine açılacak.
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