Konyaspor'dan art arda Aykut Kocaman açıklamaları

Atiker Konyaspor Yönetim Kurulu, 'Aykut Kocaman camiamızın çok önemli bir değeridir' diyerek ikinci bir açıklama yaptı. Başkan Yardımcısı Celalettin Çakıcı ise, 'Kendisine şehrin anahtarını teslim ederiz' dedi.

Atiker Konyaspor Yönetim Kurulu, "Aykut Kocaman camiamızın çok önemli bir değeridir" diyerek ikinci bir açıklama yaptı. Başkan Yardımcısı Celalettin Çakıcı ise, "Kendisine şehrin anahtarını teslim ederiz" dedi.

Açıklamada, "Teknik Direktörümüz Aykut Kocaman, Konyaspor camiasının çok önemli bir değeridir. Yönetim Kurulumuz tarafından hocamızla yapılan değerlendirme sonrasındaki açıklamanın nedeni, teknik konulardaki tüm müdahalenin takımın patronu hocamız tarafından gerçekleştirileceğinin kamuoyuna duyurulmasıdır" denildi.



"AYKUT KOCAMAN'A ŞEHRİN ANAHTARINI VERİRİZ"

Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı Celalettin Çakıcı, durumun tamamen yazılan metindeki anlam bozukluğundan kaynaklandığını belirterek, "Birçok kişi şu anda hocamıza ve bize vurmak için hazır bekleyip konuları farklı yerlere çekiyorlar. Gençlerbirliği maçının ardından hocamız bizzat takımdaki sorunları kendisinin çözeceğini belirtti. Aykut Hoca, yönetimsel anlamda bizim yapacağımız herhangi bir şey olmadığını söyledi. Gerekli toparlamayı da kendisinin yapacağını belirtti. Bazı yönetimler, hocanın bilgisi yokken futbolcuyu kadro dışı bırakır, para cezası verir. Hoca da o zaman 'benim arkamdan iş çeviriyorlar' der. Ama bizim yaptığımız açıklama, tamamen hocamızın arkasında olduğumuzu gösteren açıklama. Açıklamada kullanılan 'Teknik direktörümüzün bazı tedbirleri alma gereksinimi doğmuştur' cümlesi başka noktalara çekildi. Zaten bu gereksinimleri, Aykut Hoca kendisi bize söyledi. Bu doğrultuda yapılan açıklama, farklı bir boyut kazandı" ifadelerini kullandı.

Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın Atiker Konyaspor için hem büyük bir şans hem de çok önemli bir değer olduğunu söyleyen Çakıcı, "Hocamızla bir problemimiz varmış gibi lanse ediliyor. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Hocamız desin ki; 'Ömür boyu kalmak istiyorum', biz hemen 'Tamam' deriz, kendisine şehrin anahtarını teslim ederiz. Bizim hem ligde hem de kupada hedeflerimiz var. Bunun arefesinde bizim hocaya gözdağı vermemiz gibi bir durum söz konusu bile olamaz. Zaten ilk açıklamada yapılan anlam bozukluğunun ortaya çıkmasının ardından bir açıklama daha yaptık. Amacımız bu anlam bozukluğunu gidermekti. Ama bazı kesimler, en ufak boşlukta hem hocaya hem yönetime vurmak için hazırda bekliyor. Bunun da önüne geçemiyorsunuz. Tekrar söylüyorum, Aykut Hoca'ya yönetim olarak, Konya olarak güvenimiz tamdır. Takımdaki dalgalanmayı da kendisi, alacağı önlemlerle giderecektir ve tekrar çıkışa geçmemizi sağlayacaktır" diyerek sözlerini noktaladı.

