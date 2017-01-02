02.01.2017 23:42 Konyaspor'da transfer

Spor Toto Süper Lig takımlarından Konyaspor, Fransa 1. Lig takımlarından FC Lorient'in sol kanat oyuncusu MorykÃ© Fofana ile transfer için anlaştı. Spor Toto Süper Lig takımlarından Konyaspor, Fransa 1. Lig takımlarından FC Lorient'in sol kanat oyuncusu MorykÃ© Fofana ile transfer için anlaştı.



Konyaspor Kulüp Başkanı Ahmet Şan yaptığı açıklamada, geçen sezon izlemeye aldıkları 25 yaşındaki Fildişi Sahilli FC Lorient'in sol kanat oyuncusu MorykÃ© Fofana ve takımı ile prensipte anlaştıklarını açıkladı. Başkan Şan, birkaç gün içinde Konya'ya gelecek oyuncunun sağlık kontrolünden geçirilerek Antalya Belek'teki takım kampına götürüleceğini söyledi. Şan, teknik heyetin verdiği rapor doğrultusuna orta saha mevkisine de bir oyunu transfer etmek için görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

