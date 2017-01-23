Konyaspor'da izin bitti

Spor Toto Süper Lig'de haftayı galibiyetle kapatan Konyaspor bir günlük izin sonrasında hazırlıklarına yeniden başladı.

Spor Toto Süper Lig'de haftayı galibiyetle kapatan Konyaspor bir günlük izin sonrasında hazırlıklarına yeniden başladı.

Yeşil-beyazlılar Ziraat Türkiye Kupası'nda 26 Ocak Perşembe günü Trabzonspor ile Spor Toto Süper Lig'de ise 30 Ocak Pazartesi günü Beşiktaş ile oynayacağı maçların hazırlıklarına start verdi. Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler gözetiminde gerçekleşen antrenman salonda iki grup halinde yapılan CORE ısınma ve denge-ağırlık çalışması ile başladı. Oyuncular sahada 5'e 3 pas ve top kapma çalışmasının ardından taktik bir çalışma gerçekleştirdi.

