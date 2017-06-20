Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Konyaspor'da 5 oyuncu ile yollar ayrıldı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Konyaspor'da 5 oyuncu ile yollar ayrıldı

Atiker Konyaspor'da sözleşmesi sona eren beş oyuncu ile yollar ayrıldı.

Atiker Konyaspor'da sözleşmesi sona eren beş oyuncu ile yollar ayrıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Konyaspor'umuza uzun süreden beri hizmet eden, son iki sezonda da Süper Lig üçüncülüğümüze ve Türkiye Kupası şampiyonluğumuza katkı sağlayan futbolcularımız, Dimitar Rangelov, Alban Meha, Kaya Tarakçı, Mehmet Uslu ve Kibong Mbamba ile yollarımız ayrılmıştır. Kendilerine, camiamıza yaşattıkları gurur nedeniyle teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" denildi.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
İran'da DEAŞ'lı 40 terörist tutuklandı
Konyaspor'da 5 oyuncu ile yollar ayrıldı
Pınar Karşıyaka'da Trifunovic dönemi
Guatemela'da heyelan: 11 ölü, 9 yaralı
Bolu Dağı'nda trafik durma noktasına geldi
Zırhlı araç ile otomobille çarpıştı: 3 yaralı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
15 Temmuz sonrası ilk YAŞ'ta sürprizler
15 Temmuz sonrası ilk YAŞ'ta sürprizler
Fitch Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
Fitch Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
Avrupa'nın göbeğinde PKK kampı!
Avrupa'nın göbeğinde PKK kampı!
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler
Paris'te polis aracına saldırı
Paris'te polis aracına saldırı
Zeynel Abidin Erdem gözaltına alındı
Zeynel Abidin Erdem gözaltına alındı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
İran'da DEAŞ'lı 40 terörist tutuklandı
İran'da DEAŞ'lı 40 terörist tutuklandı
Konyaspor'da 5 oyuncu ile yollar ayrıldı
Konyaspor'da 5 oyuncu ile yollar ayrıldı
Pınar Karşıyaka'da Trifunovic dönemi
Pınar Karşıyaka'da Trifunovic dönemi
Guatemela'da heyelan: 11 ölü, 9 yaralı
Guatemela'da heyelan: 11 ölü, 9 yaralı
Bolu Dağı'nda trafik durma noktasına geldi
Bolu Dağı'nda trafik durma noktasına geldi
Zırhlı araç ile otomobille çarpıştı: 3 yaralı
Zırhlı araç ile otomobille çarpıştı: 3 yaralı
Topbaş, Üsküdar Paşa Cami tartışmalarına son noktayı koydu
Topbaş, Üsküdar Paşa Cami tartışmalarına son noktayı koydu
Yolcu minibüsü şarampole devrildi: 9 yaralı
Yolcu minibüsü şarampole devrildi: 9 yaralı
Aybüke Yalçın'ın baba evine meslektaşlarından ziyaret
Aybüke Yalçın'ın baba evine meslektaşlarından ziyaret
Katar ülkeyi terk etmeleri için 48 saat süre tanıdı
Katar ülkeyi terk etmeleri için 48 saat süre tanıdı
Bebeği ölü bulunan anne yeniden tutuklandı
Bebeği ölü bulunan anne yeniden tutuklandı
Hakan Şükür'e bir şok daha: Unvanı geri alındı
Hakan Şükür'e bir şok daha: Unvanı geri alındı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English