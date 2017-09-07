07.09.2017 17:38 Konyaspor'a Afrikalı 10 numara

Atiker Konyaspor, Güney Afrikalı milli futbolcu Lebogang Manyama ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Afrikalı oyuncu yeni takımında 10 numaralı formayı giyecek. Atiker Konyaspor, Güney Afrikalı milli futbolcu Lebogang Manyama ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Afrikalı oyuncu yeni takımında 10 numaralı formayı giyecek.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu basın toplantı salonunda gerçekleşen imza töreninde konuşan Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, performansıyla dikkat çeken bir oyuncuyu transfer ettiklerini söyledi.

Baydar, "Takımımız açısından hareketli geçen bir transfer sezonunu bugün Güney Afrika'nın milli futbolcusu Lebogang Manyama'nın imza töreniyle kapatıyoruz. Bir süredir medyada hakkında yer alan haberlerde de olduğu gibi Manyama, geçtiğimiz sene üst düzey bir performansla dikkatleri üzerine çeken bir futbolcu oldu. Gole yakınlığı ve asistleriyle ön plana çıktı. Kendisi uzun süredir takibimiz altındaydı. Sizlerde yakından takip ediyorsunuz, biliyorsunuz Traore'nin durumunu. Ne yazık ki Traorenin sakatlığı uzun sürecek gibi görünüyor. Dolayısıyla üç kulvarda mücadele edeceğimiz sezonda bir futbolcuyu daha transfer etmenin doğru olacağını düşünerek Manyama'yı kulübümüze kazandırdık. Her iki taraf için de hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Yeni transfer Manyama geçtiğimiz sene 14 gol ve 6 asistle ülkesinde yılın futbolcusu oldu. Lebogang Manyama Atiker Konyaspor'da 10 numaralı formayı giyecek.



