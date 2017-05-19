Konyaaltı varyantı 400 metrelik Türk bayrağıyla kaplandı

Antalya'da Cumhuriyet'in 93'üncü yıldönümü dolayısıyla düzenlenen Cumhuriyet yürüyüşü ve fener alayında 400 metrelik Türk bayrağı açıldı. 7'den 70'e 10 bin kişinin katıldığı fener alayında yağan sağanağa rağmen tüm vatandaşlar 4 kilometre boyunca yürüdü.

Antalya'da Cumhuriyet'in 93'üncü yıldönümü dolayısıyla düzenlenen Cumhuriyet yürüyüşü ve fener alayında 400 metrelik Türk bayrağı açıldı. 7'den 70'e 10 bin kişinin katıldığı fener alayında yağan sağanağa rağmen tüm vatandaşlar 4 kilometre boyunca yürüdü.

Muratpaşa Belediyesi ve Antalya El Ele Platformu'nun tarafından düzenlenen fener alayı, yağan sağanağa rağmen yaklaşık 10 bin kilinin katılımıyla gerçekleştirildi. Yürüyüş öncesi polis, Konyaaltı varyantından başlayan ve Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren yürüyüş için denizden, havadan ve karadan yoğun güvenlik önlemi aldı. Yürüyüşün başlamasına dakikalar kala yaklaşık 4 kilometrelik yürüyüş güzergahındaki Konyaaltı Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi araç trafiğine kapatıldı. Antalyalıların yoğun katılım gösterdiği yürüyüşte 400 metrelik dev Türk bayrağı da elden ele taşınarak Cumhuriyet Meydanı'na ulaştırıldı. Vatandaşlar ellerinde 'Zübeyde ananın evlatlarıyız, Atatürk'ün askerleriyiz' yazılı pankartlar taşıdı. Renkli görüntülere sahne olan yürüyüşte sadece Türk bayrakları dalgalanırken, tekerlekli sandalyeyle fener alayına gelen yaşlı vatandaşlar dikkat çekti.

Yaklaşık yarım saat devam eden Fener Alayı sonrası Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık, 19 Mayıs kutlamalarına Onur Akın'ın konseri ile devam etti. Kutlamalara CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP milletvekilleri, parti yöneticileri, partili belediye başkanları da katıldı.

(Suat Metin /İHA)