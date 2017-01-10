10.01.2017 13:34 Konyaaltı sahilinde görsel şölen

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ndeki dev dalgalar ve soğuk hava nedeniyle oluşan buhar görsel şölen sundu. Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ndeki dev dalgalar ve soğuk hava nedeniyle oluşan buhar görsel şölen sundu.

Antalya'da kent merkezinde yağış etkisini sürdürürken yüksek kesimle beyaza büründü. Kentin dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ise eşsiz bir doğa olayına sahne oldu. Sahilde oluşan dev dalgalar Akdeniz Bulvarına kadar ulaştı. Hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü kentte, deniz suyu sıcaklığının 17 derece olması nedeniyle sahili buhar kapladı. Dalgaların buhar eşliğinde adeta dans ederek sahile vurması ise eşsiz bir manzara oluşturdu. Sahilin yandığını düşünen çok sayıda Antalyalı ise bu doğa olayını görüntülemek için yürüyüş bandına geldi. Araçlarını parkeden onlarca kişi bu eşsiz manzarayı cep telefonlarının kamerası ile görüntüledi, öz çekim yaptı.



"DENİZ KABARDI"

Ozan Volkan Cemiloğlu ilk kez böyle bir manzara il karşılaştığını belirterek, "Harika bir görüntü. Deniz adeta kabardı. Sis oluştu çok güzel bir görüntü. Sıcak soğuk farkından dolayı oluşan bir olay. Antalya için çok güzel bir görüntü" diye konuştu.

" İlk kez böyle doğa olayı oldu"

20 yıldır Antalya'da yaşadığını söyleyen Rahşan Gülveren, "İzmirliyim, deniz çocuğuyum. İlk kez böyle bir doğa olayı yaşıyorum. Eşimle yoldan geçerken acaba sahilde doğal gaz borusunun patladığını zannettik. Çok güzel, harika bir manzara. Doğanın mucizesi gibi bir şey. Fotoğraf ve video ile bu anı ölümsüzleştirdik" dedi.



"İLK KEZ GÖRDÜM"

Geçerken manzaraya tanık olduklarını ifade eden Sebahat Çolak, "İnanılmaz bir manzara. Hayran oldum. Saatlerce bu görüntüyü izleyebilirim. Yıllardır Antalya'dayım ilk defa böyle bir görüntü görüyorum" dedi.

(İsa Akar-Harun Erdoğdu / İHA)

