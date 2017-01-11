11.01.2017 12:19 Konyaaltı Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Konyaaltı Belediyesi, yoğun kar yağışının ardından aç kalan sahipsiz hayvanlara duyarsız kalmadı. Saklıkent ve Feslikan'ın ardından Hisarçandır Mahallesi'nde hayvanların ulaşabileceği alanlara yiyecek bırakıldı. Konyaaltı Belediyesi, yoğun kar yağışının ardından aç kalan sahipsiz hayvanlara duyarsız kalmadı. Saklıkent ve Feslikan'ın ardından Hisarçandır Mahallesi'nde hayvanların ulaşabileceği alanlara yiyecek bırakıldı.



Konyaaltı'nın yayla mahallelerinde iki gündür devam eden yoğun kar yağışı ile birlikte Saklıkent ve Feslikan beyaza büründü. Bu durumdan en fazla etkilenen ise sahipsiz sokak hayvanları oldu. Kardan dolayı yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz hayvanların imdadına yetişen Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, aç kalan köpekleri besledi.



Saklıkent ve Feslikan'ın ardından Hisarçandır Mahallesi'nde kar nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarına yiyecek veren ekipler, sokak hayvanlarının haricinde kuşlar için de muhtelif yerlere yem bıraktı.



Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, çok soğuk havalarda kedilerin 6, köpeklerin ise 17 saat aç kalmaları halinde donarak öldüklerine dikkat çekerek; "Çetin kış şartları insanlar kadar hayvanları da olumsuz etkiliyor. Soğuk kış günlerinde aç kalan başta serçe, kedi, köpek gibi sokak hayvanları için hepimiz bir şeyler yapabiliriz. Konyaaltı Belediyesi olarak yoğun kar altında kalan yayla mahallelerimizde sokak hayvanlarını besleme çalışmalarına devam ediyoruz. Bu mahallelerimizde ikamet eden vatandaşlarımızın da aynı duyarlılıkla hareket ettiğini biliyorum" diye konuştu.



Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, aç kalan hayvanlara yiyecek dağıtmanın yanında küpesiz hayvanları da tespit ediyor. Kulak küpesi bulunmayan köpekler ekipler tarafından toplanarak barınağına getiriliyor. Burada aç kalan hayvanlara yiyecek veriliyor, aşıları, bakımları ve kısırlaştırmaları yapılıyor.

