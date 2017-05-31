Konya'ya şehit ateşi düştü

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonda çıkan çatışmada şehit düşen 3 askerden birinin Konya'nın Akşehir ilçesine bağlı Doğrugöz Mahallesi nüfusuna kayıtlı Jandarma Özel Harekat Uzman Çavuş Selçuk Özer olduğu öğrenildi.

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonda çıkan çatışmada şehit düşen 3 askerden birinin Konya'nın Akşehir ilçesine bağlı Doğrugöz Mahallesi nüfusuna kayıtlı Jandarma Özel Harekat Uzman Çavuş Selçuk Özer olduğu öğrenildi.

Alınan bilgilere göre, Diyarbakır'ın 6 ilçesine bağlı 104 köy ve mezrada, 18 komando taburu, bin 200 özel harekat polisi ve bin 457 güvenlik korucusu olmak üzere toplam 10 bin 73 güvenlik personelinin katılımıyla 28 Mayıs'ta başlatılan Bayrak-54 Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Müşterek Birlik Operasyonu sürüyor. Operasyonda, bugün öğle saatlerinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada, 6 asker ile bir güvenlik korucusu yaralanmıştı. Helikopterlerle operasyon bölgesinden alınarak, 7'nci Kolordu Komutanlığı içerisinde bulunan Jandarma Hava Grup Komutanlığına getirilerek, burada bekleyen ambulanslarla Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 3 asker yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. 2 teröristin öldürüldüğü operasyonda, şehit düşen askerlerden birinin Konya'nın Akşehir ilçesine bağlı Doğrugöz Mahallesi nüfusuna kayıtlı Jandarma Özel Harekat Uzman Çavuş Selçuk Özer olduğu öğrenildi. Şehit Uzman Çavuş Selçuk Özer'in acı haberi Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Garnizon Komutanı Albay Orkun Turaçlı ve Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından baba Yusuf ve anne Nevin Özer ile eşi Huriye Özer'e ulaştırıldı. Acı haberin ardından sinir krizi geçiren şehidin yakınlarına hazır bulunan sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi. 3 kardeş olan şehit Selçuk Özer'in ailenin en küçüğü ve 1 kız babası olduğu öğrenildi.

(Cemal Filiz/İHA)