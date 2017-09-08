08.09.2017 20:48 Konya'ya gelebilen Alman vekiller kentten ayrıldı

Konya'daki NATO üssünde görev yapan Alman askerlerini ziyaret için NATO tarafından hazırlanan program kapsamında Konya'ya gelmelerine izin verilen Alman milletvekillerini taşıyan uçak Konya'dan ayrıldı. Konya'daki NATO üssünde görev yapan Alman askerlerini ziyaret için NATO tarafından hazırlanan program kapsamında Konya'ya gelmelerine izin verilen Alman milletvekillerini taşıyan uçak Konya'dan ayrıldı.

NATO'nun hazırladığı program kapsamında Konya'daki 3. Ana Jet Üssünde yer alan NATO üssünü ziyaret edecek farklı siyasi partilere mensup 7 milletvekilini taşıyan uçak öğle saatlerinde Konya'ya indi. NATO Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoeller'in başkanlık ettiği heyette Almanya Federal Meclis Savunma Komisyonu Başkanı Wolfgang Hellmich, Hristiyan Birlik Partisi'nden Henning Otte, Reinhard Brandl ve Julia Obermeier, Sosyal Demokrat Parti'den Rainer Arnold, Yeşiller Partisi'nden Tobias Lindner ve Sol Parti'den Alexander Neu yer aldı. Buradaki yaklaşık 4 saat süren programlarının ardından Alman milletvekilleri Konya'dan ayrıldı.



TÜRKİYE'NİN DEDİĞİ OLDU, VEKİLLER NATO HEYETİYLE KONYA'YA GELEBİLDİ

Alman milletvekillerinin Konya üssü ziyareti Türkiye'nin istediği şekilde NATO'nun hazırladığı programla gerçekleşti. Alman milletvekillerinin yer aldığı NATO heyetinin Konya'ya uçuşu da Almanya'dan değil, NATO'nun ana karargahının bulunduğu Brüksel'den gerçekleştirildi. Heyette, Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya destek verdiği için üs ziyaretlerine izin vermediği ve tepki gösterdiği Sol Parti Milletvekili Alexander Neu da yer aldı. Sol Parti Milletvekili Alexander Neu, Konya'daki üsse ziyaret kapsamında Türkiye'ye gelmesi durumunda ülkeden tekrar çıkabileceğine dair Alman Dışişlerinden güvence talep etmişti. Bu kapsamda Türkiye'ye gelen, can güvenliği isteyen milletvekili Alexander Neu da ziyaretinin ardından uçakla ayrıldı. Heyetle birlikte gelen NATO'ya ait awacs uçağı da Konya'dan ayrıldı.

Öte yandan, heyette yer alan Alman milletvekillerinden Tobias Lindner, hava üssünde selfie çekerek sosyal medya hesabından paylaştı.

(Mustafa Yaşar Beşer - Çağrı Cihan Yıldız/İHA)

