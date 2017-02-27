Konya Hızlı Tren Garı 2018'de tamamlanacak

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Konya Yeni Hızlı Tren (YHT) Garının 2018 yılının ilk çeyreğinde tamamlanacağını söyledi.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Konya Yeni Hızlı Tren (YHT) Garının 2018 yılının ilk çeyreğinde tamamlanacağını söyledi.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın ile birlikte yapımını devam edilen Konya Yeni Hızlı Tren (YHT) Garındaki çalışmaları yerinde inceledi. Konya Eski Buğday Pazarı yerinde inşaatına devam edilen Hızlı Tren Garını hakkında açıklamalarda bulunan Altunyaldız, "Bu alan Konya için çok önemli ulaşımdan, lojistikte Konya'yı bir üst mertebeye çıkarmasını beklediğimiz bir alan. Neden öyle söylüyoruz, bir defa tüm hızlı tren yollarının entegre olacağı yani Konya-Ankara, Konya-İstanbul, Konya-Mersin ve uzun vadede Kayseri, Adana, Antalya hatlarının entegre olacağı ve dağıtım ve toplama alanı olacağı bir gar olacak burası. İkincisi de yan tarafındaki raylı sistemin hem de inşallah şu anda çalışmalarının hızlı bir şekilde ilerlediği Konya Metrosunun da entegre olacağı bir alan. Dolayısıyla bu alanın hızlı bir şekilde bitirilmesi Konyamız açısından son derece önemli. O yüzden sahadayız. Sahadaki çalışmaları gördük. Bunun Konya'ya kazandırılması inşallah hepimizin amacı çalışmalarımız bu yönde 2018'in ilk çeyreğinde bu yatırımın kazandırılmasına dair çalışmayı yapıyoruz" dedi.



"200'ÜN ÜZERİNDE OTOPARK"

TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın ise "Konyamıza hızlı tren işletmeciliğine başladığımız andan itibaren mevcut şu anki gar noktasının şehir içi ulaşım akslarıyla tam bir entegre olmaması nedeniyle yolcularımızdan gelen yoğun talep üzerine Konya Büyükşehir Belediyemizle belli bir noktada görüşmelerimizi hazırladık. Şehir içi dağıtım noktasının merkezi olacak şekilde gar yerimizi seçtik. Burada hem hafif raylı sistem hem metro hem de şehir içi bütün ulaşım akslarıyla bağlantılı bir noktamız olan bu gar yerimizi seçtik ve projelendirdik. Burada yaklaşık 30 bin metrekare kapalı bir alanımız var. Bunun gar meydanıyla birlikte 35 bin metrekarelik gar meydanı var. Buraya Konya'mıza yakışır ikinci bir gar inşaatı yapacağız. 3 kat, 117 civarında kapalı otopark, 100 civarında da yine açık otopark olmak üzere 200'ün üzerinde otoparkımız da olacak. Buranın bir özelliği var, hem güney hem kuzey olmak üzere her iki taraftan yolcu alabilecek. Çünkü yolumuzun hem karşı tarafında yolcularımız gara ulaşabilecek hem bu taraftan gelen yolcularımız gara ulaşabilecek" ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Selim Büyükkarakurt da yeni hızlı tren garının hayırlı olmasını diledi.

(İsmail Bulut/Barış Gök /İHA)