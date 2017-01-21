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Konya galibiyet hasretine son verdi
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Konya galibiyet hasretine son verdi

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Mücadeleyi 2-1 kazanan KOnyaspor böylece 3 haftalık galibiyet hasretine son verdi.

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Mücadeleyi 2-1 kazanan KOnyaspor böylece 3 haftalık galibiyet hasretine son verdi.

MAÇTAN DAKİKALAR
1. dakikada Özgür Çek'in soldan ortasında ceza sahası içinde sırtı dönük topla buluşan Kweuke'nin dönerek yaptığı vuruşta kaleci Serkan Kırıntılı, topu kornere çeldi.
4. dakikada Barry Douglas'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselerek kafayı vuran Milosevic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
22. dakikada ani gelişen Konyaspor atağında Riad Bajic'in ara pasında sol çaprazda topla buluşan Halil İbrahim'in şutunda top yan ağlarda kaldı.
30. dakikada sağ kanattan Ahmet İlhan'ın ceza sahasına yaptığı ortada Kweuke'nin kafa vuruşunda top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
35. dakikada Ali Çamdalı'nın geri pasında araya giren Recep Niyaz topu ağlara gönderdi. 1-1
39. dakikada Ismael'in topu orta sahadan alıp ceza sahasına kadar götürdüğü pozisyonda kaleci Serkan Kırıntılıyla karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
51. dakikada Ahmet İlhan'ın sağ kanattan yaptığı ortaya Kweuke'nin ceza sahasında yükselerek yaptığı kafa vuruşunda top kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.
59. dakikada Konyaspor atağında Ali Çamdalı'nın pası ile ceza yayı üzerinde topla buluşan Rijad Bajic sol ayağı ile yerden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1
84. dakikada Milosevic'in orta sahadan verdiği pasla hareketlenen Hadziahmetovic'in sürdükten sonra yaklaşık 30 metreden vuruşunda top üsten auta gitti.

KÜNYE
Stat: Konya Büyükşehir Belediyesi
Hakemler: Halis Özkahya xx, Serkan Olguncan xx, Hakan Yemişken xx
Konyaspor: Serkan Kırıntılı xx, Nejc Skubic xx, Jagos Vukovic xx, Jens Jonsson xx, Barry Douglas xx, Volkan Fındıklı xx, Ömer Ali xx, Deni Milosevic xxx (Can Demir dk. 90+1 ?), Halil İbrahim xx (Dimitar Rangelov dk. 60 x), Riad Bajic xxx (Hadziahmetovic dk. 71 x)
Yedekler: Kaya Tarakçı, Emre Can, Fofana, İoan Hora
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan xx, Özgür Çek xx (Oğuzhan dk. 86 ?), Ümir Kurt xx, Obaabona xx, Mehmet Akyüz xx, Dhurgham İsmael xxx, Jakob Jantscher xx, Marwane Saadane xx, Recep Niyaz xxx, (Oğulcan dk. 71 x), Ahmet İlhan xx (Osagie Bright dk. 66 x), Kweuke xx
Yedekler: Muhammed Alperen, Petrucci, Matic Fink, Robin Yalçın
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Goller: Milosevic (dk. 4), Riad Bajic (dk. 59) (Konyaspor), Recep Niyaz (dk. 35) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Barry Douglas, Jagos Vukovic, Riad Bajic, Ali Çamdalı (Konyaspor), Marwane Saadane, Osagie Bright (Çaykur Rizespor)
(Mustafa Beşer - Selman Ayas/İHA)


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