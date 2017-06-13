Konya'da zift yüklü tır devrildi: 1 ölü

Konya'nın Seydişehir ilçesinde zift yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde zift yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Seydişehir Konya karayolu Tol Mahallesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Çakırcı (59) idaresindeki 42 ET 848 plakalı zift yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Hüseyin Çakırcı ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan ambulans ile Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Çakırcı yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(İsmail Sünbül /İHA)