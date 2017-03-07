Konya'da zehir tacirlerine operasyon: 20 gözaltı

Konya'da torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, aralarında kadınların da bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.

Konya'da torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, aralarında kadınların da bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıklarını belirlediği torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarını bir süre takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından polis ekipleri, 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında aralarında kadınların da bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda satışa hazır paketler halinde çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

